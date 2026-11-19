Au Palais fédéral, l’influence se joue moins au grand jour que dans les réseaux: tacticiens de parti, élus du Centre, syndicats et milieux économiques façonnent les majorités, selon un tour d’horizon de Blick.

Simone Steiner

Qui façonne les orientations en coulisses au Palais fédéral? Qui forge les alliances décisives? Et qui sait se rendre indispensable grâce à son réseau ou son intuition? Pour le savoir, Blick s'est entretenu avec de nombreux acteurs clés – parlementaires, lobbyistes, politologues et responsables de partis.

Bien entendu, ce sondage n'est pas représentatif, mais il donne une image révélatrice des dynamiques de pouvoir actuelles. Les personnalités sélectionnées représentent différents types d'influence.

Samira Marti (PS): La patronne qui maîtrise son dossier

En tant que coprésidente du groupe parlementaire, Samira Marti est impliquée dans de nombreux dossiers et dispose ainsi d'une excellente vue d'ensemble. Elle connaît également parfaitement les processus du Palais fédéral. De plus, elle est réputée pour sa vivacité d'esprit. Originaire de Bâle-Campagne, elle fait partie du cercle dirigeant soudé et engagé de son parti, sans pour autant être considérée comme idéologique: même ses adversaires politiques louent sa capacité de compromis. Actuellement, cette experte en politique sociale est en première ligne pour plaider en faveur du financement du 13e versement de l'AVS par la TVA. En Suisse romande, son coprésident de groupe, Samuel Bendahan, a une influence similaire.

Markus Ritter (Centre): Le tacticien hors pair

Markus Ritter est considéré comme l'un des acteurs les plus influents du Palais fédéral. Il parvient systématiquement à obtenir les meilleurs accords pour ses agriculteurs. L'exemple le plus récent est l'accord avec le Mercosur, où il a négocié 517 millions de francs d'indemnités. De plus, il a veillé à ce que sa profession soit largement épargnée par les mesures d'austérité. Cependant, cette stratégie de pouvoir ne lui a pas valu que des amis. La fameuse alliance «argent et lisier» commence à montrer des signes de faiblesse. Ce politicien centriste s'est déjà brouillé avec d'autres acteurs, ce qui explique probablement en partie sa non-élection au Conseil fédéral.

Benedikt Würth (Centre): Le centriste influent

Benedikt Würth tire notamment son influence de son vaste réseau. Quand il le faut, cet homme politique sociable n'hésite pas à aller déjeuner avec ses collègues du Conseil après les débats afin de les rallier à sa cause. C'est ainsi que ce conseiller aux Etats du Centre parvient régulièrement à faire adopter ses propositions. Par ailleurs, ce politicien à l'éloquence assurée est réputé pour son éthique de travail infatigable. Avant le débat sur l'UE au Conseil des Etats, il aurait passé des heures à étudier les nouveaux traités. Son assiduité lui aurait permis d'acquérir de solides connaissances dans son domaine.

Etre un homme politique centriste à Berne présente un avantage certain: la possibilité de collaborer aussi bien avec la gauche qu’avec la droite, et ainsi de former ou d’empêcher la formation de majorités. C’est pourquoi d’autres membres de son parti figurent également parmi les personnalités influentes, notamment Beat Rieder et Gerhard Pfister.

Corina Gredig (PVL): La militante de longue date

En tant que présidente du groupe parlementaire des Vert'libéraux (PVL), Corina Gredig fait avancer le programme de son parti avec détermination. Avec seulement douze membres, son groupe est le plus petit du Palais fédéral. Au Conseil des Etats, elle ne compte qu'une seule collègue, Tiana Moser. Les Vert'libéraux sont donc toujours dépendants de leurs partenaires de coalition, mais lorsque les voix sont serrées, ils peuvent faire pencher la balance. Par exemple, les membres du groupe ont empêché le Conseil national de financer la 13e rente AVS par une augmentation des cotisations salariales. Militante de longue date au sein du PVL, Corina Gredig exerce également une influence en coulisses. Plus récemment, elle aurait joué un rôle dans la nomination de Katja Christ à la tête du Conseil national, faisant d'elle la première femme PVL à occuper ce poste.

Thomas Aeschi (UDC): Le chef d'orchestre rigoureux

Thomas Aeschi veut devenir conseiller fédéral, pourtant il compte déjà parmi les figures les plus influentes du Palais fédéral. Cela tient notamment au fait qu'en tant que président du groupe UDC, il tient fermement ses troupes. Il aime également démontrer publiquement son pouvoir. Avant les votations importantes, il patrouille dans la salle du Conseil et vérifie que ses collègues se conforment à la ligne du parti. Ce fut notamment le cas lors du débat sur la centrale nucléaire pendant la session d'été, lorsqu'il a rappelé à l'ordre le conseiller national genevois Daniel Sormanni. Thomas Aeschi est considéré comme un partisan de la ligne dure, mais il sait aussi coopérer avec l'opposition sur des sujets spécifiques. Il a ainsi fait passer une intervention sur la Lex Koller avec la politicienne socialiste Jacqueline Badran.

Erich Ettlin (Centre): Le travailleur discret

Tous les acteurs influents ne sont pas bruyants et avides de notoriété. Erich Ettlin est l'une des figures politiques les plus discrètes. Néanmoins, en tant que président de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats, il tire de nombreuses ficelles. Cet expert en fiscalité et en économie a récemment été sous les feux des projecteurs en raison de la réglementation concernant UBS. Il a également joué un rôle crucial dans la mise en place des salaires minimaux cantonaux et le financement de l'AVS. Un coup d'œil à la base de données Lobbywatch révèle que le conseiller aux Etats du Centre est également étroitement lié au monde des affaires, en dehors du Parlement. Originaire d'Obwald, il siège à de nombreux conseils d'administration, notamment ceux de la compagnie d'assurance maladie CSS et de Swisshealth Ventures AG.

Magdalena Martullo-Blocher (UDC): L'entrepreneuse politique

Magdalena Martullo-Blocher ne passe pas inaperçue, comme lorsque son chauffeur est venu la chercher en Porsche devant le Palais fédéral. A l'intérieur aussi, elle se comporterait comme si elle bénéficiait de privilèges particuliers. Au sein de l'UDC, son opinion pèse lourd, notamment grâce à ses bonnes relations avec le monde économique. La conseillère nationale dirige EMS-Chemie et siège au comité directeur d'Economiesuisse. Ses liens familiaux jouent évidemment aussi un rôle. Son père Christoph Blocher a profondément marqué le parti et continue d'investir beaucoup d'argent pour défendre ses causes. Sur le plan politique, elle suit ses traces: les traités avec l'UE sont actuellement la priorité absolue de la conseillère nationale grisonne.

Pierre-Yves Maillard (PS): Le puissant dirigeant syndical

Pierre-Yves Maillard est une figure politique de premier plan. Le conseiller aux Etats socialiste se distingue comme un brillant stratège dans le domaine des assurances sociales. Il doit notamment son influence à l'appui de l'Union syndicale suisse (USS). Il peut ainsi lancer des initiatives populaires et des référendums indépendamment de son parti. Par exemple, il a remporté un succès avec l'initiative pour une 13e rente AVS. Avec le référendum contre la réforme de la LPP ou son insistance sur la protection des salaires dans les traités avec l'UE, il a également démontré le pouvoir des syndicats. Le conseiller aux Etats socialiste est apprécié pour son argumentation factuelle. Il sait aussi gagner des alliés au-delà des frontières partisanes et l'avait déjà démontré durant son passage au gouvernement vaudois.

Thierry Burkart (PLR): L'ex-président à contre-courant

Durant son mandat à la présidence du parti, Thierry Burkart a pu se constituer un vaste réseau. Le président de la Commission de l'environnement du Conseil des Etats connaît bien les questions énergétiques et intervient notamment dans le débat sur les centrales nucléaires. Il est décrit comme un homme intelligent, mais se distingue aussi par ses prises de position à contre-courant. Récemment, il s'est écarté de la ligne du parti sur les Bilatérales III. Ainsi, lors du débat au Conseil des Etats, il ne voulait même pas entrer en matière. La coprésidence du PLR, assurée par Susanne Vincenz-Stauffacher et Benjamin Mühlemann, est actuellement perçue comme plutôt fragile. En effet, les deux responsables ne parviennent pas à s'accorder rapidement sur une position dans des dossiers importants comme celui de l'UE ou des banques. C'est aussi pourquoi leur prédécesseur continue de se démarquer aux yeux de nombreuses personnes.

Jacqueline Badran (PS): La reine des médias à la langue bien pendue

Que ce soit dans une interview de presse ou dans une émission de télévision, l'apparition de Jacqueline Badran ne passe jamais inaperçue. La conseillère nationale socialiste aime faire sensation avec ses déclarations percutantes. Sa forte présence médiatique lui permet d'exercer une influence sur la politique. Mais cette Zurichoise n'est pas qu'une tête brûlée. Elle est également considérée comme une experte solide en matière de politique du logement. Elle séduit ainsi l'électorat zurichois au-delà des frontières partisanes. Lors des dernières élections au Conseil national, en 2023, elle a obtenu le plus grand nombre de voix dans toute la Suisse. Comme Thomas Aeschi, Jacqueline Badran aurait cherché des solutions au-delà des frontières partisanes concernant la Lex Koller. Malgré tout, elle n'est pas une grande faiseuse de majorités.

Nik Gugger (PEV): Celui que tout le monde côtoie

A Berne, tout le monde admire Nik Gugger: tout le monde le connaît et tout le monde l'apprécie. Ce politicien évangélique très actif séduit par son ouverture et son humanité. Le Zurichois aime réunir des personnes différentes et ouvre ainsi la voie à de nouvelles alliances. Quelques esprits malveillants lui reprochent d'être un égocentrique. Ils lui font notamment grief d'avoir rédigé une autobiographie après seulement quelques années au Palais fédéral. Nik Gugger n'est pas la seule personne au Parlement à faire preuve d'humanité. La conseillère nationale socialiste Farah Rumy appartient également à cette catégorie. Elle aurait elle aussi connu tout le monde à Berne après seulement quelques mois.

Lisa Mazzone (Vert.e.s): La provocatrice extraparlementaire

Lisa Mazzone est connue pour son style provocateur. Durant l'été caniculaire, elle a par exemple demandé au ministre de l'Environnement Albert Rösti de quitter ses fonctions, suscitant de vives polémiques. La Genevoise est également considérée en politique comme une personnalité marquante, mais elle n'a qu'une influence limitée au Palais fédéral. Cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas été réélue lors des dernières élections. Les Vert-e-s ont récemment perdu deux figures de proue au Parlement. Balthasar Glättli et Aline Trede ont quitté Berne. La présidente du groupe parlementaire Greta Gysin est actuellement la personnalité qui se distingue le plus. Elle est notamment appréciée pour ses bonnes relations au-delà des frontières linguistiques.