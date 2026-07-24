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Les trois lettres n'ont plus la cote
Voici 11 idées de prénoms originaux en seulement deux lettres

Les prénoms à deux lettres gagnent en popularité en Suisse. Simples et percutants, des prénoms comme An, Fe ou Li séduisent de plus en plus de parents en quête d'originalité.
Publié: il y a 59 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Découvrez les plus beaux prénoms à deux lettres seulement pour filles et garçons, des plus classiques aux plus originaux.
Photo: Getty Images
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Schweizer Illustrierte

Les modes vont et viennent, et c'est aussi vrai pour les prénoms. Si dans les années 1980, presque toutes les classes comptaient un Andreas, un Michael, une Sabrina ou une Anja, on entend rarement ces prénoms dans les cours de récréation aujourd'hui. Ces dernières années, des prénoms comme Sofia, Emma et Noah ont figuré parmi les préférés des parents. Beaucoup d'entre eux privilégient également les prénoms à trois lettres: Mia, Lia et Leo font partie des dix prénoms les plus populaires en Suisse depuis plusieurs années. 

Les prénoms donnés aux bébés peuvent comporter seulement deux lettres.
Photo: Getty Images/Tetra images RF

Certains estiment que l'ère des prénoms longs est sur le point de faire son retour. Mais ne vous y trompez pas: nombreux sont les parents qui, lassés des prénoms à trois lettres devenus omniprésents, souhaitent un prénom encore plus court et percutant pour leur enfant. Et les solutions ne manquent pas. Voici notre sélection des plus jolis prénoms en deux lettres.

Prénoms féminins:

  • Fe signifie «foi, amour, espoir».
  • Li est très répandu en Chine et s'utilise aussi bien pour les filles que pour les garçons. Li signifie «le pouvoir» ou «la raison», mais peut également symboliser la force et la puissance.
  • Lu est lui un prénom aussi d’origine chinoise et est en principe unisexe. En Chine, il représente la couleur verte. Il peut aussi être un diminutif de Luise et signifie alors «la célèbre combattante».
  • My est déjà très répandu, notamment en Suède, et signifie «la douce».
  • Su est un prénom féminin qui trouve son origine dans les régions kurdes et turques et signifie «l'eau».

  • An est un prénom mixte et signifie «la paix».

Prénoms masculins:

  • Al est souvent le diminutif d’Alan, d’Albert ou d’Alfred. Toutefois, dans les pays anglophones, il est aussi utilisé en tant que prénom à part entière. Il signifie «distingué» et «noble».
  • Bo est d'origine scandinave et est également utilisé comme prénom féminin. Il signifie «celui/celle qui s'installe».
  • Ed est un ancien prénom anglais qui signifie «gardien des biens».
  • Jo vient de la région anglophone, mais il est aussi souvent utilisé comme abréviation de prénoms tels que Joachim, Johannes ou Josef. Jo est un prénom à part entière très apprécié, notamment aux Pays-Bas.
  • Mo est souvent utilisé comme un diminutif de Morris ou Mortimer en anglais et signifie «le brun».

Court, percutant et évocateur

Les prénoms à deux lettres prouvent que la simplicité est souvent la clé. Simples et faciles à retenir, ils peuvent revetir une forte personnalité. Classiques, modernes ou internationaux, ces noms courts sauront inspirer à coup sûr ceux qui en rechent un.

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