Les trams semi-automatisés arrivent à Bâle-Campagne! Dès 2027, des tests nocturnes débuteront à Münchenstein, équipant la ligne 11 du système CBTC de Stadler Rail, pour une exploitation innovante et sécurisée.

Le canton de Bâle-Campagne mise sur des trams autonomes

Le canton de Bâle-Campagne mise sur des trams autonomes

ATS Agence télégraphique suisse

Les transports publics de Bâle-Campagne (BLT) modernisent leur réseau et testent l'exploitation semi-automatisée des tramways. Dans l'agglomération bâloise, un premier tram sera équipé d'un système de signalisation basé sur la communication développé par Stadler Rail.

A Münchenstein (BL), un tronçon de la ligne de tramway 11 sera équipé avec le système «Communications Based Train Control System» (CBTC), annonce jeudi la société BLT. Dans un premier temps, ce système permettra aux trams de circuler automatiquement, un conducteur en cabine continuant à prendre les décisions, à contrôler les démarrages et les arrêts, ainsi qu’à ouvrir les portes.

Des essais nocturnes débuteront dès 2027. A compter de 2028, les tramways de cette ligne pilote circuleront automatiquement en service régulier, tout en conservant une surveillance humaine sur le parcours ainsi que sur les entrées et sorties de passagers.

Des capteurs passifs

La solution CBTC permet une surveillance de la vitesse en temps réel grâce à une gestion centralisée. Afin de pouvoir suivre avec précision la durée des trajets des tramways, des capteurs passifs sont installés le long de la voie. Ils permettent une communication permanente avec le véhicule.

Le mandat a été confié au constructeur de matériel roulant et équipementier de lignes ferroviaires Stadler Rail. Avec le système CBTC le réseau métropolitain BLT sera l'un des plus avancés technologiquement de Suisse. Le système a déjà fait ses preuves sur une ligne régionale entre Liestal et Waldenburg (BL). Il doit aussi être déployé sur la liaison entre Montreux et Les-Rochers-de-Naye.