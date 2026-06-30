Léa PerrinJournaliste Blick
Un automobiliste a perdu la vie dans un accident de la circulation aux Crosets, dans la nuit de lundi à mardi, selon un communiqué de la police cantonale valaisanne. Le conducteur, qui circulait en direction de la Croix de l’Aiguille, a dévalé un talus après une marche arrière. Le véhicule a ensuite glissé avant de s’immobiliser contre un arbre.
Malgré les soins prodigués par les secouristes, le conducteur, âgé de 34 ans, est décédé aux alentours de 1h du matin. Sa passagère, blessée, a été héliportée à l’hôpital de Sion. Le Ministère public a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident.
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