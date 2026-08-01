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Le coût va être critiqué
Les radios de la RTS devraient faire leur retour sur la FM dès cet automne

La SSR prépare son retour sur la FM. Des tests techniques sont en cours depuis le 20 juillet, mais ce revirement réclamé par le monde politique pourrait coûter plusieurs millions de francs par an.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Conformément à la volonté de Susanne Wille, la SSR repassera sur la bande FM dès que possible
Photo: Thomas Meier
Raphael Rauch

Les radios de la SSR, dont celles de la RTS, devraient bientôt faire leur retour sur la FM. En coulisses, les préparatifs vont déjà bon train. «Des tests sur les ondes ultracourtes sont menés depuis le 20 juillet. Nous partons du principe que la SSR reviendra sur ces fréquences à l’automne et diffusera trois stations en allemand, trois en français et trois en italien», indique à Blick Franziska Ingold, porte-parole du DETEC. 

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) devrait délivrer la concession correspondante en août. Ce retour de la SSR sur la FM, s’il se confirme, permettrait notamment de remettre à l’antenne ses journaux régionaux très appréciés, ainsi que certaines radios culturelles à l’audience plus limitée.

Tests techniques confirmés

Un document interne consulté par Blick résume le dilemme: «D’un point de vue strictement coûts-bénéfices, une remise en service ne serait pas rentable, en particulier pour les programmes à faible audience, comme les deuxièmes chaînes culturelles. Dans une perspective de politique des médias, elles présentent toutefois e une grande valeur.»

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La porte-parole de la SSR, Gianna Blum, confirme que des préparatifs techniques sont en cours. «Swisscom Broadcast AG effectue, pour le compte de la SSR, des tests techniques sur différents sites en Suisse. Ceux-ci se poursuivront également au cours des prochaines semaines. Ils visent à vérifier l’infrastructure de diffusion et à préparer la remise en service des programmes de la SSR.»

Un coût élevé

Certains composants techniquement obsolètes sont encore utilisés. «Ce n’est qu’une fois les tests terminés, et lorsque l’on saura quels travaux supplémentaires doivent être effectués, que nous pourrons nous prononcer plus précisément sur la suite de la procédure», précise encore la SSR. Des questions contractuelles avec Swisscom doivent également être clarifiées.

La directrice générale de la SSR, Susanne Wille, 52 ans, avait promis de relancer la diffusion sur la FM aussi rapidement que possible. La SSR confirme: «Nous maintenons cet objectif.» Mais ce revirement, voulu par le monde politique, aura un coût élevé. Selon un document interne, les frais d’exploitation de cette première étape sont estimés à environ 6,6 millions de francs par an. D’autres développements devraient suivre l’an prochain et pourraient coûter jusqu’à 15 millions de francs par an.

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