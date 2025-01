Au programme de ce mercredi 29 janvier: les audiences en chute libre de la SSR, le nouveau modèle sur la table pour les 13e rentes AVS, le plan climat vaudois, les Young Boys et leurs défaites et pour finir un peu de cinéma.

L'arrêt de la FM a fait chuter d'un quart les auditeurs de la SSR. Photo: KEYSTONE

Qu'est-ce que peut bien nous réserver ce mercredi 29 janvier? Pour y répondre, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un florilège des actus suisses qui vont compter aujourd'hui. C'est parti:

1 Les audiences de la SSR chutent, mais pas d'inquiétude

Il n'y a pas eu de fortes protestations en réaction à l'arrêt de la diffusion FM, constate la SSR. Il est encore trop tôt pour évaluer les effets sur le nombre d'auditeurs, a déclaré Marco Derighetti aux journaux alémaniques du groupe Tamedia. Directeur des opérations à la SSR, il est responsable de l'arrêt des ondes ultracourtes. Le nombre d'auditeurs a chuté de près d'un quart et une baisse temporaire était à prévoir, a déclaré Marco Derighetti qui s'attend à ce que le nombre d'auditeurs se rétablisse. Les chiffres actuels ne sont pas significatifs.

2 Un financement mixte pour la 13e rente AVS?

Si les rentes pour les couples mariés augmentent, la collectivité doit verser 8,2 milliards de francs supplémentaires par an. Et l'AVS ne serait pas encore équilibrée. C'est le constat d'un rapport interne de l'Office fédéral des assurances sociales, dont Blick a eu connaissance. L'Office fédéral a calculé une proposition du conseiller aux Etats Pierre-Yves Maillard (PS/VD) qui prévoit une augmentation des impôts et des déductions salariales. Ces deux mesures rapporteraient - en 2035 et en cas d'augmentation maximale - 8,2 milliards de francs, révèle le document. L'alliance de centre-gauche demande à l'administration fédérale d'utiliser un autre modèle pour la prochaine séance à fin février, détaille Blick.

3 Un plan climat vaudois très attendu

Le Conseil d'Etat vaudois présente mercredi son Plan climat de deuxième génération. Très attendu, ce nouveau jalon développe le cadre établi en 2020 avec le premier Plan climat et fixe une stratégie vers la neutralité carbone d'ici 2050. Cinq des sept ministres vaudois sont attendus devant la presse pour présenter ce Plan de deuxième génération.

4 Les Young Boys éviteront-ils le pire?

La dernière journée de la première phase de la Ligue des champions est au programme ce soir à 21h00. Derniers du classement avec sept défaites en autant de matches, les Young Boys reçoivent Etoile Rouge Belgrade avec l'espoir d'éviter un zéro pointé qui ferait vraiment tache pour le football suisse.

5 Ebullition à Soleure

On connaîtra mercredi soir les noms des films qui auront gagné dans différentes catégories aux Journées de Soleure. Les plus importants sont le prix de Soleure, le mieux doté, et le prix du public. Le rendez-vous du cinéma suisse se termine aussi mercredi soir, après que près de 200 films ont été projetés pendant une semaine.