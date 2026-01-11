La directrice générale de la SSR s'oppose à l'initiative visant à réduire la redevance, qui sera soumise au vote en mars. Elle aborde également les critiques formulées à l'encontre des reportages sur Crans-Montana et des erreurs commises sur les ondes FM.

Reza Rafi, Raphael Rauch

Les yeux de toute la nation seront bientôt rivés sur elle: la directrice générale de la SSR, Susanne Wille, s'oppose à la proposition de réduire de moitié les redevances de radiodiffusion publique, qui sera soumise au vote le 8 mars. Parallèlement, elle restructure le groupe audiovisuel et cherche une nouvelle direction pour la SRF. La journaliste expérimentée est arrivée au studio de télévision de Berne accompagnée du directeur des médias de la SSR. L'interview révèle la nervosité qui règne actuellement au sommet de l'entreprise: avant et après l'entretien, des échanges ont eu lieu au sujet des questions sensibles. La directrice a notamment demandé la suppression de passages concernant la directrice sortante de la SRF, Nathalie Wappler, et de certaines critiques au sujet de la programmation.

« Il est important que le journalisme qu'on propose trouve le juste ton, qu'il soit factuel, sans agitation et sans sensationnalisme »

Susanne Wille, la catastrophe de Crans-Montana est le pire événement de l'histoire récente en Suisse. Pourquoi le service public n'a-t-il pas diffusé d'émission spéciale ou retransmis le service religieux le 1er janvier au soir en prime time, mais a préféré diffuser la série policière «Tatort» et «Auf und davon», une série documentaire?

Je tiens tout d'abord à dire que je suis bouleversée par la tragédie de Crans-Montana. Toute la SSR est en pensée avec les victimes et leurs proches. Nous partageons cette tristesse avec toute la Suisse. C'est pourquoi nous avons retransmis la cérémonie funèbre avant-hier sur toutes les chaînes de télévision. Mais pour savoir quand telle ou telle émission sera diffusée, il faut demander aux directrices et directeurs des différentes chaînes.

Depuis le Nouvel An, nous avons diffusé des informations sur toutes les chaînes et dans toutes les régions linguistiques, y compris de nombreuses émissions spéciales. Pour moi, ce n'est pas seulement le quoi qui est décisif, mais aussi le comment. Il est important que le journalisme qu'on propose trouve le ton juste, qu'il soit factuel, sans agitation et sans sensationnalisme. A tout moment, nous avons préservé la dignité des victimes et de leurs proches.

Cela signifie-t-il, à l'inverse, que des chaînes comme la BBC ou CNN ont porté atteinte à la dignité des personnes?

Non, je n'ai pas dit cela. En tant que représentants de la SSR, la manière dont nous rendons compte de quelque chose est importante, surtout lors d'un événement aussi tragique qui émeut toute la population suisse.

Malgré tout, nous regrettons votre manque d'autocritique. Ne peut-on pas attendre de la SRF une plus grande flexibilité dans ses programmes lors d'une catastrophe nationale?

Bien sûr que nous faisons notre autocritique. Je m'en porte garante. Après chaque événement majeur, nous faisons le point et analysons ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Après Crans-Montana, nous avons restructuré notre programmation dans toutes les régions. Nous avons immédiatement annulé la cérémonie des «Sports Awards» et produit de nombreuses émissions spéciales. Par exemple, plus d'un million de personnes ont regardé le journal télévisé de la SRF le soir du Nouvel An, et 1,6 million ont suivi l'actualité sur l'application. Nous avons proposé une programmation diversifiée et continuons d'assurer une couverture approfondie et complète de Crans-Montana.

Ceux qui n'écoutent que la radio FM n'en ont pas entendu parler. Lorsque vous avez pris la direction de la SSR il y a un an, la fermeture des ondes FM était déjà décidée. Le Parlement en a décidé autrement. Quand le public pourra-t-il à nouveau écouter vos stations en FM?

Dans toute prise de décision, le public passe en premier. Nous voulons que nos auditrices et auditeurs puissent écouter nos programmes – point final. C'est très important. J'espère que nous pourrons à nouveau émettre sur la bande FM avant la fin de l'année. La balle est pour l'instant dans le camp de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Nous devons d'abord savoir quelles fréquences seront mises au concours, pour combien d'années et à quelles conditions.

« Rétrospectivement, c'était une erreur d'annoncer l'initiative de la suppression progressive de la FM »

Toutes les stations seront-elles diffusées en FM, ou seulement certaines d'entre elles?

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de connaître les conditions de prolongation des licences FM. Le Conseil fédéral se penche actuellement sur le sujet.

Quel serait le scénario idéal?

En tant que dirigeante d’entreprise, je ne travaille pas en fonction de scénarios préférés, mais plutôt en analysant les conditions: combien d’années sont envisageables, quel est le coût, quels canaux privilégier, qu’est-ce qui répond aux mieux aux besoins du public? C’est là que nous, les managers, intervenons.

La SSR a-t-elle été trop naïve lors de l'abandon de la FM?

Rétrospectivement, c'était une erreur d'annoncer l'initiative de la suppression progressive de la FM. La SSR souhaitait être la première à se retirer afin d'accorder aux radiodiffuseurs privés – qui dépendent des recettes publicitaires – une période de transition plus longue. La FM est un sujet sensible qui a suscité de vives réactions. Je le regrette.

Votre critique le plus virulent dans le débat sur la FM est l'entrepreneur radio zurichois Roger Schawinski. Quand allez-vous l'affronter dans son émission de débat?

J'aimerais avoir le don d'ubiquité (rires). Je dirige une grande entreprise nationale – je fais de mon mieux. J'ai dit à Roger Schawinski que je viendrais dans son émission, mais pour le moment, je n'ai tout simplement pas le temps.

« Parler de simple mesure d'austérité serait un euphémisme – cette initiative vise à détruire la SSR »

Le 8 mars, les électeurs se prononceront sur l'initiative sur la redevance. Etes-vous nerveuse?

Je prends ce vote très au sérieux et je me bats contre chaque jour. Je suis déterminée à démontrer pourquoi la SSR est essentielle. Réduire de moitié le budget de la SSR signifierait sa disparition telle que nous la connaissons aujourd'hui. La SSR est ancrée dans son territoire, proche des citoyens, et propose une programmation complète en quatre langues. Parler de simple mesure d'austérité serait un euphémisme. Cette initiative vise à détruire la SSR.

Si l'initiative est acceptée, nous devrions payer 200 francs par mois au lieu de 300. Cela représente les deux tiers, et non la moitié. N'est-il pas incorrect de parler de réduction de moitié ou de «destruction»?

La réduction de moitié se réfère à la SSR, pas à la contribution. Et là, il faut dire ce qu'il en est: il ne s'agit pas seulement de la contribution des ménages. Il nous manquerait aussi 180 millions, qui provenaient jusqu'à présent des entreprises. Et avec moins de programmes, les recettes publicitaires diminuent également. En même temps, les prix augmentent. De facto, il s'agit donc effectivement d'une réduction de moitié de la SSR.

Sa mission principale est l'information et la culture. Ces domaines pourraient aussi être financés avec 200 francs.

Vous reprenez une grave erreur d'interprétation de la part des initiateurs. L'important est qu'il n'existe pas de mission principale unique. Conformément à notre licence, notre mission englobe l'information, la culture, les loisirs, l'éducation et le sport. Prétendre que l'on peut faire la même chose avec la moitié du budget est malhonnête. Il nous faudrait une nouvelle mission. Nous pouvons bien sûr en discuter, mais l'initiative ne porte pas sur la mission; il s'agit de priver la SSR de financement.

Pourquoi refusez-vous de préciser ce qui sera exactement coupé si l'initiative est adoptée? Les citoyens ont le droit de connaître les conséquences de leur vote.

Soyons clairs: lorsque l'on parle d'une réduction de moitié de la SSR, il ne s'agit pas seulement de programmes individuels. Cette initiative fragilise ce qui fait la singularité de la Suisse: sa diversité, sa cohésion et son indépendance. Prenons l'exemple de la diversité régionale: des événements comme Crans-Montana témoignent de l'importance cruciale de la présence de nos correspondants en région.

« Pour qu’un grand nombre de personnes consomment de l’information, il faut une programmation variée et attrayante qui accompagne le public dans son quotidien »

Cela signifie-t-il que vous devrez fermer des studios régionaux?

Retirer 800 millions au système médiatique compromet également la qualité du journalisme. Si la SSR est réduite de moitié, le journalisme régional multilingue ne sera plus possible de la même manière. Par exemple, nous ne pourrions plus faire fonctionner 17 studios régionaux et serions contraints de fermer des sites et des bureaux. Si l’initiative est acceptée, toutes les options seront envisagées.

Sans sport ni divertissement, la SRG pourrait devenir une sorte de CNN suisse. Quel mal y aurait-il à cela?

Et qu’en est-il du public qui apprécie également le divertissement, aime vivre des événements sportifs ensemble ou s’intéresse aux programmes culturels? Par ailleurs, une chaîne SSR exclusivement axée sur l’information nécessiterait un nouveau cadre légal. L’expérience d’autres pays nous montre qu’une chaîne d’information n’atteint pas le même public qu’une chaîne généraliste. Pour qu’un grand nombre de personnes consomment de l’information, il faut une programmation variée et attrayante qui accompagne le public dans son quotidien.

La SRF a déjà annulé des programmes comme la revue scientifique et «Visages et Histoires». Certains vous félicitent pour vos mesures de réduction des coûts, tandis que d'autres y voient une marque d'obéissance à l'UDC.

Le Conseil fédéral lui-même a déclaré que l'initiative allait trop loin. En guise de contre-proposition, il souhaite alléger la charge financière des ménages et des entreprises et, par conséquent, baisser les tarifs. Nous mettons actuellement en œuvre ce mandat d'économies.

Vos employés voyagent en première classe. Il existe encore un potentiel d'économies important, sans incidence sur votre programmation.

Les billets de train ne représentent pas un poste de dépense majeur. L'objectif est de restructurer la SSR. Nous réduisons la taille de notre équipe de direction et fusionnons les services RH, finance, production, sports, fiction et informatique afin de mutualiser nos efforts. Nous avons identifié une centaine de mesures de réduction des coûts et économisons 270 millions.

« L’indépendance, surtout en ces temps incertains, est centrale –il faut être capable de raconter sa propre histoire et de suivre l'actualité de façon indépendante »

Cela signifie-t-il que vos employés pourront continuer à voyager en première classe?

Nos collaborateurs travaillent souvent dans les trains. Pourquoi devrais-je privilégier la réduction du prix des billets de train au détriment des employés ou de l'efficacité? Je recherche des mesures de réduction des coûts plus importantes, comme la fermeture du siège social de SSR ou la révision des normes de production. Reste à savoir si nous aborderons la question des billets de train.

Quel lien y a-t-il entre le 8 mars et votre destin personnel? Démissionnerez-vous si l’initiative est acceptée?

Cette question n’est pas pertinente pour l’instant. Il ne s’agit pas de moi, mais des enjeux. Le ministre de la Défense, Martin Pfister, a déclaré jeudi: «Quiconque affaiblit l’information et les médias affaiblit la sécurité d’un pays.» Pour une information fiable, la Suisse a besoin de médias privés forts et d’une SSR forte. Je partage cet avis: l’indépendance, surtout en ces temps incertains, est centrale. L'important est d'être capable de raconter sa propre histoire et de suivre l'actualité de façon indépendante. C’est mon engagement.

Votre prédécesseur, Gilles Marchand, a déclaré dans une interview à Blick qu'une attaque contre la SSR était «une attaque contre la Suisse». Cette déclaration a eu un effet désastreux. En avez-vous tiré des leçons?

Je ne commente pas les déclarations de mon prédécesseur.

Dans quelle mesure percevez-vous la structure de la SSR comme une contrainte? On ne peut pas simplement restructurer la SSR, car il faut composer avec des dizaines d’entreprises régionales, cinq sociétés et des statuts d'association.

Je vois les choses tout autrement. C’est précisément ce que nous faisons actuellement. Nous reconstruisons la SSR. Nous réformons les structures, nous gagnons en efficacité, en rationalisation et en agilité, afin d’offrir à notre public une programmation de qualité, malgré un mandat politique de réduction des coûts. Historiquement, notre croissance s’est faite de manière décentralisée. Avec notre projet de transformation «En avant», nous allons non seulement réaliser d’importantes économies, mais aussi repositionner complètement la SSR comme une organisation médiatique multilingue.

Vous avez déclaré aux critiques: «Je prendrai votre colère avec moi.» Que faites-vous de cette colère une fois chez vous?

Je l’exprime à la rédaction, où nous en discutons. Je suis pour une rédaction qui écoute. Nous devons accepter que les téléspectateurs nous critiquent aussi, et nous prenons ces critiques au sérieux.