DE
FR

L'avenir du sport suisse se joue le 8 mars
Le monde du sport vent debout contre l'initiative sur la redevance

Six grandes organisations sportives suisses ont lancé lundi à Berne leur campagne contre l'initiative visant à réduire de moitié le financement de la SSR. Elles mettent en garde contre les pertes en termes de visibilité et de promotion de la relève notamment.
Publié: 11:20 heures
Chaque année, la SSR diffuse 9'000 heures de sports en direct. (Image d'archives)
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La SSR diffuse chaque année environ 9'000 heures de sport en direct à la télévision, à la radio et en streaming, dans toutes les langues nationales et pour toutes les régions, ont écrit les organisations. Plus de la moitié de la couverture médiatique concerne des sports qui ne suscitent pas un intérêt médiatique particulier.

A lire également
Après son rétropédalage sur la FM, la SSR est menacée de poursuites judiciaires
Les radios privées fulminent
Après son revirement sur la FM, la SSR est menacée de poursuites judiciaires

Cette situation est unique en Europe et disparaîtrait si l'initiative était acceptée. «Si la SSR est réduite de moitié, le sport y perdra», ont déclaré devant les médias les dirigeants de Swiss Olympic, Swiss Basketball, SwissTopSport, Swiss Paralympic, de la Fédération suisse de gymnastique et de l'Association suisse de football, selon le communiqué.

Le vote du 8 mars portera donc également sur l'avenir du sport suisse, selon ces organisations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus