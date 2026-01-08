DE
Soutien aux médias locaux
L'Union des villes suisses rejette l'initiative sur la redevance

L'Union des villes suisses rejette l'initiative sur la redevance qui menace de réduire le budget de la SSR. Elle alerte sur l'impact désastreux pour la démocratie et les médias régionaux.
Publié: il y a 32 minutes
Si l'initiative sur la redevance est acceptée, le budget de la SSR serait drastiquement réduit.
Photo: Sven Thomann
ATS Agence télégraphique suisse

Des médias régionaux forts et indépendants sont indispensables. C'est pourquoi l'Union des villes suisses s'oppose non seulement à l'initiative «200 francs, ça suffit», qui veut réduire le montant de la redevance, mais plaide aussi pour un soutien accru.

L'Initiative demande une réduction de la redevance à 200 francs, contre 335 actuellement, et sa suppression pour les entreprises. Si le texte était accepté, le budget de la SSR serait réduit de plus de moitié.

Soutenir les médias locaux

Ce résultat entraînerait une «baisse considérable» de l'offre et un affaiblissement des contenus fiables et indépendants dans les régions, écrit l'Union des villes suisses jeudi dans un communiqué. Et de conclure que «de telles conséquences seraient désastreuses pour l'information, la culture et la démocratie dans les villes».

Au-delà de s'opposer à cette initiative, l'Union des villes suisses plaide pour des mesures de soutien et une adaptation du droit d'auteur. Les médias locaux, qui sont des acteurs indispensables pour la démocratie locale, sont désavantagés face à la concurrence de contenus mondiaux des plateformes telles que Google, Meta ou TikTok.

70 journaux ont disparu

Depuis 2003, 70 journaux régionaux ont disparu, rappellent l'Union des villes suisses. Or, «une information locale de qualité n'est possible que grâce à un soutien financier indirect qui préserve l'indépendance des médias».

L'intelligence artificielle représente en outre une nouvelle concurrence. Elle réutilise souvent les contenus journalistiques sans en citer la source et contourne les modèles de rémunération traditionnels. C'est pourquoi l'Union des villes suisses plaide pour une réglementation qui encadre l'utilisation de contenus journalistiques par l'IA et les plateformes en ligne, garantisse la mention des sources, protège les droits des auteurs et assure une rémunération équitable.

