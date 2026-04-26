La chaîne publique SSR fait face à des économies drastiques. La radio culturelle SRF 2 est sur la sellette, tandis que des dizaines de cadres de la SSR devraient être licenciés d'ici fin juin.

Des dizaines de postes devraient être biffés d'ici juin, une chaîne culturelle menacée

Des dizaines de postes devraient être biffés d'ici juin, une chaîne culturelle menacée

Raphael Rauch

La SSR fait face à un programme d'économies drastique. Selon les informations de Blick, la radio culturelle SRF 2 Kultur a perdu 28% de ses heures de diffusion au premier trimestre 2026, un record au sein de la radio-télévision alémanique SRF.

Selon les informations obtenues par Blick, la question de sa suppression est discutée en interne. Une chaîne culturelle nationale, diffusée dans toute la Suisse à l’image de Radio Swiss Pop, avec des décrochages régionaux en allemand, français et italien, constitue une alternative.

Wille et Wappler ont échoué

Fait intéressant: la directrice générale de la SSR, Susanne Wille, ainsi que la directrice sortante de la SRF, Nathalie Wappler, ont toutes deux été responsables du domaine culturel durant des années. Pourtant, les critiques leur reprochent d'avoir affaibli la radio SRF 2 Kultur. Alors que les radios culturelles gagnent du terrain en France, elles perdent massivement du public en Suisse.

Les chaînes d'information, comme SRF News, sont davantage à l'abri au vu de l'importance des breaking news et de l'information. Mais des discussions sont aussi en cours en vue d'adaptations.

«La radio SRF 2 Kultur a perdu de l'audience ces dernières années. Nous réfléchissons à la façon d'adapter l'offre au comportement des utilisateurs», explique la SSR. L'objectif serait de diffuser davantage les contenus culturels sous forme numérique, par exemple via l'application SRF News ou Play SRF. Mais aucune décision concrète n'a été prise à ce jour.

Mesures d'austérité

Dès 2027, les recettes de la redevance diminueront sensiblement. La cure d'austérité a de lourdes conséquences: selon les informations de Blick, des dizaines de cadres seront licenciés d'ici fin juin. D'autres licenciements devraient suivre d'ici fin septembre.

D'ici 2029, la SSR devra au total licencier 600 personnes. «La majorité des mesures seront probablement mises en œuvre au cours du deuxième semestre 2026.»