Avec 24'500 spectateurs, le Montreux Comedy 2026 signe un retour triomphal sur la Riviera après trois ans à Lausanne. Plus de 100 artistes, dont 13 Suisses, ont animé 17 représentations et six galas.

Record de fréquentation pour le Montreux Comedy

Record de fréquentation pour le Montreux Comedy

ATS Agence télégraphique suisse

Pour son grand retour à Montreux après une délocalisation de trois ans à Lausanne, le Montreux Comedy a battu son record de fréquentation. Durant 12 jours du 11 au 22 novembre, il a accueilli 24'500 spectateurs, soit 2500 de plus qu'en 2025. Les 17 représentations et les six galas ont réuni plus de 100 artistes de neuf nationalités différentes.

Les responsables soulignent lundi dans leur communiqué de bilan que treize artistes suisses sont aussi montés sur les planches, soit 13% de la programmation sur un objectif annoncé de 10%. Cette 37e édition s'est déroulée à la fois au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, qui a notamment accueilli l'ouverture, et au 2m2c à l'Auditorium Stravinski à Montreux, où a notamment eu lieu la clôture.

«Je suis très heureux qu'on ait remporté le pari d'un festival sur deux sites, Montreux et Lausanne, capitales de l'humour francophone sur douze jours», s'est réjoui Grégoire Furrer, président et fondateur du Montreux Comedy, cité dans le communiqué. Il se félicite que la manifestation puisse compter sur «un public fidèle et en croissance encore cette année».

Délocalisé depuis trois ans à Lausanne en raison des travaux au 2m2c de Montreux, le festival a donc retrouvé la Riviera, mais sans pour autant quitter la capitale vaudoise. Cette formule des deux villes sera maintenue pour la 38e édition qui aura lieu du 10 au 21 novembre 2027, annoncent déjà les organisateurs.