Au moins 75% des Suisses doutent de la capacité de défense du pays face aux menaces actuelles. Une majorité souhaite relever le budget de l'armée à 2% du PIB, selon un sondage Sotomo.

Les Suisses n'ont pas confiance en la capacité de défense du pays

Les Suisses n'ont pas confiance en la capacité de défense du pays

ATS Agence télégraphique suisse

La population suisse doute des capacités de défense du pays, selon un sondage du laboratoire d'idées Strategiedialog21. Elle se sent fortement attachée aux valeurs de l'Europe occidentale.

Plus de trois quarts des personnes interrogées dans le cadre du «Baromètre des chances» doutent que la Confédération soit assez préparée militairement aux menaces conventionnelles et hybrides. Une majorité d'entre elles souhaite que le budget de l'armée soit relevé à 2% du Produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030, indique dimanche Strategiedialog21 dans un communiqué.

Dans ce contexte, une interprétation rigide de la neutralité est remise en question, souligne le sondage réalisé par l'institut Sotomo. Plus des deux tiers des sondés jugent souhaitable une coopération plus étroite en matière de politique de sécurité avec les pays européens voisins. Une majorité pourrait également envisager une collaboration plus étroite avec l'OTAN.

Proximité avec l'Europe

Par ailleurs, plus de quatre Suisses sur cinq constatent une forte adéquation avec les valeurs de l'Europe occidentale, centrale et du Nord. Hors du Vieux-Continent, seule l'Australie affiche un taux dépassant les 50%. Aux Etats-Unis, les habitants ne sont que 44% à estimer qu'il existe une «assez grande» adéquation avec ces valeurs fondamentales.

Le sondage ne montre toutefois pas que la population estime vivre une crise. Il révèle plutôt un pays «qui évalue sa situation avec lucidité», selon le communiqué.

Pour la sixième édition du Baromètre des chances, 5249 habitants de Suisse ont été interrogés entre le 18 novembre et le 15 décembre dernier. Ses résultats sont considérés comme «hautement représentatifs» de la population résidante.