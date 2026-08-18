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Son corps a été retrouvé
Un septuagénaire se noie dans le lac Majeur

Un homme de 72 ans s'est noyé dans le lac Majeur près de Locarno. Son corps, disparu le 17 août, a été retrouvé mardi à 10 mètres de profondeur par des plongeurs.
Publié: il y a 45 minutes
Le corps du septuagénaire a été retrouvé à une vingtaine de mètres de la rive.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 72 ans et domicilié dans la région de Locarno s'est noyé dans le lac Majeur. Son corps a été retrouvé mardi par 10 mètres de fond à une vingtaine de mètres de la rive par des plongeurs de la société de sauvetage.

Le septuagénaire avait été signalé disparu la veille à la hauteur de l'embouchure de la Maggia, a indiqué la police cantonale tessinoise.

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