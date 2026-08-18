Un septuagénaire se noie dans le lac Majeur

ATS Agence télégraphique suisse
Un homme âgé de 72 ans et domicilié dans la région de Locarno s'est noyé dans le lac Majeur. Son corps a été retrouvé mardi par 10 mètres de fond à une vingtaine de mètres de la rive par des plongeurs de la société de sauvetage.
Le septuagénaire avait été signalé disparu la veille à la hauteur de l'embouchure de la Maggia, a indiqué la police cantonale tessinoise.
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