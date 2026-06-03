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Une route antique découverte
Des plongeurs trouvent des vestiges du IVe siècle dans l'Aar

Des plongeurs ont découvert des pieux en bois d'un pont romain datant du IVe siècle dans l'Aar à Soleure. Ces vestiges appartiennent à une route antique reliant l'Italie au Rhin, selon les autorités.
Publié: 12:18 heures
Des plongeurs ont découvert des pieux en bois d'un pont romain datant du IVe siècle dans l'Aar à Soleure. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Des plongeurs ont fait une découverte rare dans le lit de l'Aar, à Soleure. Ils ont trouvé des piliers en bois appartenant sans doute à un pont datant du IVe siècle. Ces pieux resteront au fond de la rivière, où ils sont protégés de la désintégration.

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Les travaux d'assainissement d'un pont ferroviaire sont à l'origine de cette découverte, indique mercredi la Chancellerie d'Etat soleuroise. Les plongeurs ont prélevé des échantillons de bois pour dater l'ouvrage antique. Il en résulte qu'il s'agit des vestiges d'un pont sur pieux faisant partie d'une grande route antique reliant l'Italie actuelle au Rhin en passant par le Grand-St-Bernard, l'ouest du Plateau suisse et le Jura.

Topographie idéale

Des restes de cet axe se trouvent entre Büren an der Aare (BE) et Nennighofen (SO), au sud-ouest de Soleure. Le fait que la route romaine traverse l'Aar à Soleure n'est pas un hasard: la rivière y coule dans un lit étroit, idéal pour être enjambé, alors qu'elle est particulièrement sinueuse en amont, soulignent les autorités.

Le nom antique de Soleure, «Salodurum», est la forme latine d'un lieu-dit celtique signifiant «rivière étroite» ou «porte des flots». Archéologues et historiens s'attendaient donc depuis longtemps à y découvrir un passage sur l'Aar datant de l'époque romaine.

Le fait que des restes d'un pont sur pieux romain se trouvent encore au fond de l'Aar 1700 ans plus tard représente un coup de chance. Le lit de la rivière a été abaissé en 1969 à Soleure lors de la correction des cours d'eau du Jura. Les pieux du pont romain ont alors été préservés en bénéficiant des mesures de protection du pont routier voisin. Les plongeurs vont désormais fouiller le lit de l'Aar à la recherche d'autres pieux du pont romain.

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