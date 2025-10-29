Des archéologues ont découvert des vestiges exceptionnels à Oberbalm (BE): outils, traces d’habitations remontant à l’âge du Bronze et même villa romaine. Une trouvaille majeure, parmi d’autres découvertes spectaculaires faites en Suisse ces douze derniers mois.

Des archéologues font une trouvaille sensationnelle dans le canton de Berne

1/11 A la mi-octobre, le service archéologique d'Oberbalm (BE) a mis la main sur des tessons de céramique. Photo: Christian Häusler (Archäologischer Dienst des Kantons Bern)

Marian Nadler et Blicky IA

Lors de travaux à Oberbalm, dans le canton de Berne, des archéologues ont fait une découverte spectaculaire, rapporte la «Berner Zeitung». Ils ont mis au jour des outils vieux de 4000 ans, des habitations remontant à l’âge de Bronze ainsi que des constructions datant de l'Antiquité. Les trouvailles, qui couvrent plusieurs époques, comprennent notamment les ruines d'une villa romaine situées à 800 mètres d’altitude, un emplacement inhabituellement élevé.

Selon Marianne Ramstein, cheffe adjointe du département d’archéologie préhistorique et subaquatique, «Oberbalm a été occupé à plusieurs reprises au fil des siècles». Les fouilles ont débuté à la mi-octobre, après la découverte de fragments de céramique lors d’un contrôle de routine. Les recherches ont ensuite révélé des traces de constructions en bois, des fosses anciennes, des agencements de pierres et des marques dans le sol.

Parmi les trouvailles les plus remarquables figurent un outil en silex datant probablement du néolithique et un pot de cuisson en stéatite remontant au haut Moyen Âge. La surface du site est exceptionnelle, souligne Marianne Ramstein: «Dans le canton de Berne, rares sont les zones de fouilles d’une telle étendue.» Selon la «Berner Zeitung», les travaux devraient s’achever d’ici le printemps.

Un ancien pont romain mis au jour

Interrogé par Blick, l’archéologue cantonal bernois Adriano Boschetti évoque une autre découverte qu’il juge encore plus importante: en septembre, des restes d’un pont romain vieux de 2000 ans ont été mis au jour sur un chantier à Aegerten.

Près de 300 pieux de chêne ont été miraculeusement conservés dans la nappe phréatique. «Selon les premières analyses, la structure la plus ancienne remonte à environ 40 av. J.-C., peu après la conquête romaine du territoire des Helvètes», précise la Direction de l’instruction publique et de la culture. D’autres éléments indiquent que le pont aurait été utilisé pendant plus de quatre siècles.

De nombreux objets ont été retrouvés dans les sédiments du fleuve, probablement perdus ou jetés depuis la passerelle: clous de chaussures, fers à cheval, colliers d’attelage, haches, trident de pêche, clés et pièces de monnaie. Ces artefacts sont actuellement en train d'être nettoyés et étudiés. Ils pourraient livrer de précieuses informations sur la vie quotidienne à l’époque romaine.

Les découvertes d’Oberbalm et d’Aegerten ne sont d’ailleurs pas les seules trouvailles archéologiques marquantes réalisées en Suisse au cours des douze derniers mois.

Vestiges d'habitations cachés à Zurich

Le centre-ville de la plus grande ville de Suisse recèle lui aussi des trésors archéologiques. Au début de l’année, des travaux menés au cœur du premier arrondissement de Zurich ont conduit à une découverte inattendue.

Les couches mises au jour indiquent que la station douanière romaine de Turicum était bien plus vaste qu’on ne le pensait. Entre le cimetière et le poste de douane, les archéologues ont retrouvé les vestiges de plusieurs habitations.

«Parmi les trouvailles les plus intéressantes figurent des fragments d’amphores à vin importées du sud de la France, de la vaisselle décorée et même des restes de cuir, témoignant d’une activité artisanale», expliquait en mars Stephan Wyss, responsable municipal de l’archéologie. Il avait également évoqué la découverte d’un conduit de chauffage, un confort domestique rare pour l’époque.

Pièces de monnaie romaines en Argovie

Au début de l’année, les archéologues du canton d’Argovie ont également fait une découverte remarquable à Bad Zurzach. Lors de sondages du sol, plus de 60 pièces romaines vieilles de 2000 ans ont été exhumées, dont certaines présentent des particularités intrigantes.

Plusieurs monnaies portent un contre-sceau, une marque apposée après leur frappe, qui laisse penser qu’il s’agissait de dons offerts par des commandants à leurs soldats. Des camps militaires romains avaient déjà été découverts dans la région dans les années 1980 et au début des années 1990.

Village du début du Moyen Âge près de Berne

Encore une découverte dans le canton de Berne: fin octobre 2024, des traces d'un village du début du Moyen Âge ont été mises au jour à Jegenstorf, non loin de la Ville fédérale. Les archéologues ont trouvé différents artefacts médiévaux.

Les découvertes comprennent des restes de céramique, des fragments de fer et des os d'animaux. Autant de trouvailles qui donnent un aperçu fascinant de la vie quotidienne des villageois de l'époque. Ces objets témoignent d'une routine simple et sans abondance, souligne le service archéologique dans un communiqué.