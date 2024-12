La préhistoire de la Suisse mis à l'honneur dans un nouveau bouquin

Un nouvel ouvrage s'intéresse au 15'000 ans de la préhistoire suisse. (image d'illustration) Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Le Service archéologique du canton de Berne publie un livre grand public en français et en allemand sur la préhistoire de la Suisse. L’ouvrage richement illustré retrace la période allant de 15'000 av. J.-C. au début de l'ère chrétienne.

Le livre, intitulé «Brève préhistoire de la Suisse» propose pour la première fois une présentation complète du passé sans écriture de notre pays selon des critères homogènes, indique le canton de Berne dans un communiqué.

Une évolution continue

Werner E. Stöckli, ancien professeur d’archéologie à l’Université de Berne, retrace dans la première partie du livre les évolutions culturelles, techniques, économiques et sociétales. Dans la deuxième partie, des découvertes importantes faites dans l’ensemble de la Suisse sont présentées dans leur contexte archéologique, par ordre chronologique.

La publication présente la préhistoire comme une évolution continue et non comme une succession d’époques délimitées artificiellement telles que l’Âge de la Pierre, l’Âge du Bronze et l’Âge du Fer. Il met en évidence que certaines différences entre les régions du Plateau, du Valais, du Tessin et des Grisons remontent à plusieurs millénaires.

La «Brève préhistoire de la Suisse» commence avec l’arrivée des premiers groupes de chasseurs-cueilleurs à la fin de la dernière glaciation (vers 15'000 av. J.-C.), présente en détail les premières sociétés d’agriculteurs, revient sur les peuples celtes et rhètes décrits dans les récits antiques et finit avec la conquête romaine (vers 50 av. J.-C.).