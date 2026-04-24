En 2024, chaque Suisse a dépensé en moyenne 10'792 francs pour la santé, révèle l’OFS. La hausse des coûts, de 4,4%, s’explique notamment par l’augmentation des soins stationnaires et de longue durée.

Les coûts de la santé ont augmenté de 4% en 2024

Les coûts de la santé ont augmenté de 4% en 2024

ATS Agence télégraphique suisse

En 2024, les coûts du système de santé se sont élevés à 97 milliards de francs, en hausse de plus de 4% sur un an, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Selon les chiffres, la majorité du financement de la santé repose sur les ménages.

Les ménages ont mis la main au porte-monnaie en 2024: ils ont assuré près des deux tiers du financement du système de santé, note l'OFS dans un communiqué. Environ 21% du financement a été fait par des paiements directs et 40% sous la forme de contributions indirectes, principalement via le paiement de primes d'assurance-maladie.

Hausse des soins stationnaires

Les pouvoirs publics, les cantons surtout, ont supporté l'essentiel du financement restant. A noter que les dépenses des ménages ont augmenté de 5,8% et celles de l'Etat de 5,7%. Les prestations de soins et d'aide représentaient deux tiers des coûts du système de santé.

Les dépenses ont augmenté de 4,4% entre 2023 et 2024. Cette hausse est notamment due aux soins stationnaires (+6,6%) et les soins de longue durée (+5,9%). Les soins ambulatoires et ceux liés à la réadaptation ont augmenté légèrement (environ +2%).

Baisse des coûts de la prévention

Les dépenses pour la prévention ont diminué (-15,8%), retrouvant le niveau d'avant-Covid. Les médicaments et les appareils thérapeutiques représentent une hausse de 6,3%. Les coûts administratifs du système de santé affichent +2%.

La hausse des coûts est surtout le fait des EMS (+4,4%). Elle a été de 3,3% dans les hôpitaux, de 3,6% dans les cabinets médicaux. Le commerce de détail, principalement les pharmacies, a connu une progression importante (+8,7%).

Les coûts de la santé se sont élevés à 10'792 francs par habitant en 2024. C'est Bâle-Ville (13'709 francs) qui affichait les coûts les plus élevés par habitant. A l’autre extrême, dans le canton d'Uri, ils n'ont pas excédé 8671 francs. Selon les projections de l'OFS, les coûts pourraient augmenter d'au moins 3% en 2025.