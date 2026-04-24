DE
FR

Ménages sous pression
Les coûts de la santé ont augmenté de 4% en 2024

En 2024, chaque Suisse a dépensé en moyenne 10'792 francs pour la santé, révèle l’OFS. La hausse des coûts, de 4,4%, s’explique notamment par l’augmentation des soins stationnaires et de longue durée.
Publié: il y a 25 minutes
En moyenne, les coûts de la santé se sont élevés à 10'792 francs par habitant en 2024.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En 2024, les coûts du système de santé se sont élevés à 97 milliards de francs, en hausse de plus de 4% sur un an, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Selon les chiffres, la majorité du financement de la santé repose sur les ménages.

A lire aussi
Un comité de santé alerte contre «l’initiative du chaos» de l'UDC
Votation du 14 juin
Un comité de santé alerte contre «l’initiative du chaos» de l'UDC
«Le système de santé suisse est contre-productif»
Eric Bonvin dénonce
«En Suisse, les patients sont traités comme de la marchandise»

Les ménages ont mis la main au porte-monnaie en 2024: ils ont assuré près des deux tiers du financement du système de santé, note l'OFS dans un communiqué. Environ 21% du financement a été fait par des paiements directs et 40% sous la forme de contributions indirectes, principalement via le paiement de primes d'assurance-maladie.

Hausse des soins stationnaires

Les pouvoirs publics, les cantons surtout, ont supporté l'essentiel du financement restant. A noter que les dépenses des ménages ont augmenté de 5,8% et celles de l'Etat de 5,7%. Les prestations de soins et d'aide représentaient deux tiers des coûts du système de santé.

Les dépenses ont augmenté de 4,4% entre 2023 et 2024. Cette hausse est notamment due aux soins stationnaires (+6,6%) et les soins de longue durée (+5,9%). Les soins ambulatoires et ceux liés à la réadaptation ont augmenté légèrement (environ +2%).

Baisse des coûts de la prévention

Les dépenses pour la prévention ont diminué (-15,8%), retrouvant le niveau d'avant-Covid. Les médicaments et les appareils thérapeutiques représentent une hausse de 6,3%. Les coûts administratifs du système de santé affichent +2%.

La hausse des coûts est surtout le fait des EMS (+4,4%). Elle a été de 3,3% dans les hôpitaux, de 3,6% dans les cabinets médicaux. Le commerce de détail, principalement les pharmacies, a connu une progression importante (+8,7%).

Les coûts de la santé se sont élevés à 10'792 francs par habitant en 2024. C'est Bâle-Ville (13'709 francs) qui affichait les coûts les plus élevés par habitant. A l’autre extrême, dans le canton d'Uri, ils n'ont pas excédé 8671 francs. Selon les projections de l'OFS, les coûts pourraient augmenter d'au moins 3% en 2025.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus