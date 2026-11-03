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Sécurité et vigilance
Une nouvelle app en Suisse pour prévenir les accidents de ski snowboard

Le BPA lance l'application gratuite «Snow Safety» pour réduire les risques à ski et snowboard. Obligatoire pour les moniteurs, elle enseigne sécurité et vigilance à tous les passionnés de sports de neige.
Publié: il y a 3 minutes
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L'outil gratuit vise à sensibiliser les amateurs de glisse aux comportements prudents sur neige.
Photo: Mattias Nutt
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Bureau de prévention des accidents (BPA) a lancé mardi l'application «Snow Safety» pour les adeptes de ski et de snowboard. Gratuite, elle est désormais obligatoire dans la formation des moniteurs, a indiqué le BPA.

Développée en partenariat avec Swiss-Ski et Swiss Snowsports, l'application se concentre sur trois aspects: connaître ses limites, se protéger et rester vigilant. Elle a été conçue sur la base des connaissances du BPA en matière d'accidents de sports de neige.

Des règles simples

L'outil est désormais intégré à la formation de base des professeurs de sports de neige et des moniteurs J+S. «A travers leur rôle de modèle, ces personnes contribuent à ce que les risques soient détectés et gérés correctement. Elles aident ainsi à éviter les accidents», souligne Benedikt Heer, spécialiste au BPA, cité dans le communiqué.

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L'application s'adresse aussi au grand public. Elle rappelle par exemple la manière de porter correctement son casque, les règles de la Fédération internationale de ski et de snowboard sur les pistes ou encore le comportement à adopter en cas d'accident.

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