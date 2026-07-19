Une fermeture éclair bloquée peut ruiner votre journée, mais un simple crayon à papier pourrait tout changer. Le graphite agit comme un lubrifiant sec, facilitant le glissement. Une solution rapide et accessible à tous.

Une astuce géniale et toute bête peut sauver votre pantalon

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Gina Grace Zurbrügg

De plus en plus de gens passent un simple crayon le long de leur fermeture éclair, et ce n'est pas sans raison. Le graphite agit comme un lubrifiant sec et permet de débloquer une fermeture éclair coincée.

Pour les fermetures éclair en plastique ou les tissus clairs, le savon, l'eau savonneuse ou un spray silicone sont plus appropriés. L'huile est déconseillée. Une fermeture éclair coincée est l'un de ces petits désagréments du quotidien qui surviennent généralement lorsqu'on est pressé. La solution est étonnamment simple et se trouve souvent déjà dans votre tiroir.

L'astuce du crayon

C'est un jeu d’enfant. Il suffit de passer la pointe du crayon sur les dents de la fermeture éclair, surtout à l’endroit où elle se coince. Les fines particules de graphite se logent dans les interstices et réduisent la friction.

Cette astuce fonctionne particulièrement bien sur les fermetures éclair en métal. Toutefois, soyez vigilants avec les vêtements clairs, car le graphite peut laisser des traces sombres.

Pourquoi le graphite est-il efficace?

Grâce à sa structure particulière, le graphite agit comme un lubrifiant sec. C’est pourquoi il est souvent utilisé pour les fermetures qui se coincent. Les experts déconseillent en revanche l’utilisation d’huiles. Elles peuvent attirer la saleté et obstruer davantage le mécanisme. Si vous ne souhaitez pas utiliser de crayon, vous pouvez aussi prendre de la poudre de graphite.

Si la fermeture éclair reste bloquée malgré l’astuce du crayon, il se peut que du tissu soit coincé dans le curseur. Des dents tordues ou une glissière endommagée peuvent aussi en être la cause. Dans certains cas, le curseur est usé et la fermeture éclair doit être remplacée.

Parfois, le problème vient aussi d’une tension trop forte du tissu ou du fait que la fermeture éclair est tirée dans un angle défavorable.

Cet article a été publié pour la première fois sur blic.rs. Ce portail d’actualités serbe appartient, tout comme Blick, au groupe Ringier.