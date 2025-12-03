DE
FR

Une efficacité proche de 100%
Attention, des escrocs se font passer pour Serafe avec une arnaque bien huilée!

De faux e-mails envoyés au nom de Serafe circulent en Suisse. Sous couvert d'une prétendue vérification d'adresse, ils renvoient en réalité vers une page frauduleuse destinée à voler numéro AVS et données personnelles. Voici les conseils pour vous en protéger.
Publié: il y a 20 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
1/4
L'Office fédéral de la cybersécurité met en garde contre une campagne de phishing sévissant actuellement en Suisse.
Photo: IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo
nnnnnnn.jpg
Tobias Bolzern

L'e-mail paraît anodin, la demande purement administrative: «Veuillez vérifier votre adresse de domicile», peut-on lire. Le ton est neutre. L’expéditeur se présente comme étant Serafe AG, l'organisme chargé de prélever la redevance radio-TV.

Mais l’illusion s’effondre vite. En cliquant sur le lien, on n'atterrit pas sur le site de Serafe, mais sur une page falsifiée. L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) le confirme: une campagne de phishing est actuellement en cours en Suisse.

L'usurpation ne doit rien au hasard

Le choix de Serafe comme expéditeur assure aux escrocs une visibilité et une crédibilité maximales. La plupart des ménages paient la redevance, et le nom de l'expéditeur est connu de tous. «Le fait que les criminels détournent le nom de Serafe n’a rien de fortuit: c’est une stratégie ciblée», explique l’office.

Résultat: l'efficacité de l'escroquerie avoisine les 100%. Contrairement aux faux e-mails usurpant l'identité d'une banque, presque chaque destinataire se sent concerné.

Une attaque bien ficelée

L’attaque est en elle-même est bien ficelée: au lieu d’exiger immédiatement un paiement, les fraudeurs instaurent une relation de confiance. Sur la page falsifiée, la victime commence par saisir son nom, son e-mail et son numéro de téléphone.

A lire aussi
L'UE «se condamne» à «accélérer» sa perte, peste le Kremlin
Gaz russe interdit d'ici 2027
L'UE «se condamne» à «accélérer» sa perte, peste le Kremlin
L'Europe est-elle folle de couper le robinet du gaz russe?
Analyse
Fin des importations en 2026
L'Europe est-elle folle de couper le robinet du gaz russe?

Ce n’est qu’ensuite que viennent le numéro AVS ainsi que la date du prochain déménagement. Une méthode inhabituelle, relèvent les spécialistes: «Demander autant de données et ne pas exiger d’emblée les informations de carte de crédit est plutôt étonnant», analyse l'OFCS. 

Le déménagement, une donnée facilement exploitable

Pourquoi la date de déménagement? Tout simplement pour rendre le scénario crédible et préparer de futures attaques. Une personne qui déménage s’attend à recevoir des demandes administratives.

«Les déménagements entraînent souvent des retards ou des complications. Des e-mails liés à cette situation paraissent donc particulièrement plausibles. Les escrocs exploitent délibérément cette incertitude pour crédibiliser leurs tentatives», poursuit l'OFCS.

Avec les données collectées, les escrocs pourraient par exemple appeler la victime au moment du déménagement et s’y référer. Une stratégie souvent payante: sous stress, la vigilance de la victime baisse.

La Confédération met en garde

La Confédération est catégorique: «Serafe ne vous demandera jamais par e-mail de vérifier votre situation en matière de logement, de fournir votre numéro AVS ou d’entrer les données de votre carte de crédit.»

L’organisme reçoit automatiquement toutes les informations nécessaires – notamment lors d’un déménagement – grâce au contrôle des habitants. Il n’est donc jamais nécessaire d’annoncer un déménagement à Serafe AG. Les méthodes de paiement officielles sont l’e-bill, le prélèvement LSV ou le bulletin de versement.

S'agissant des mails frauduleux, la règle essentielle reste simple: ne cliquez sur rien. Vérifiez toujours l’expéditeur et passez la souris sur le lien avant de cliquer. L’aperçu suffit souvent à démasquer l’arnaque, l’adresse affichée étant longue, cryptique et bien éloignée de celle de l'organisme usurpé.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus