L'UE «se condamne» à «accélérer» sa perte, peste le Kremlin

L'accord entre Européens actant la fin des importations de gaz russe à l'automne 2027 signifie que l'Union européenne «se condamne» à «accélérer» sa perte de puissance, a estimé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
«L'Europe se condamne à des sources d'énergie plus coûteuses, ce qui inévitablement entraînera des conséquences pour l'économie européenne et une diminution de sa compétitivité», a-t-il déclaré lors de son point presse quotidien, en réponse à une question de l'AFP.
«Cela ne fera qu'accélérer le processus amorcé ces dernières années de perte par l'économie européenne de son potentiel de leadership», a encore jugé Dmitri Peskov. Eurodéputés et Etats européens ont trouvé un accord mercredi sur l'interdiction d'importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027.
Le but est de priver Moscou d'une considérable manne qui finance la guerre lancée il y a presque quatre ans par la Russie en Ukraine, pays dont l'UE est le plus fervent soutien. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l'accord sur l'interdiction du gaz russe, y voyant «l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance énergétique totale de l'Europe vis-à-vis de la Russie».