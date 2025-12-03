Le Kremlin critique l'accord de l'UE pour interdire le gaz russe d'ici 2027. Dmitri Peskov affirme que cette décision accélérera la perte de puissance économique de l'Europe, entraînant des coûts énergétiques plus élevés et une baisse de compétitivité.

L'UE «se condamne» à «accélérer» sa perte, peste le Kremlin

AFP Agence France-Presse

L'accord entre Européens actant la fin des importations de gaz russe à l'automne 2027 signifie que l'Union européenne «se condamne» à «accélérer» sa perte de puissance, a estimé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«L'Europe se condamne à des sources d'énergie plus coûteuses, ce qui inévitablement entraînera des conséquences pour l'économie européenne et une diminution de sa compétitivité», a-t-il déclaré lors de son point presse quotidien, en réponse à une question de l'AFP.

«Cela ne fera qu'accélérer le processus amorcé ces dernières années de perte par l'économie européenne de son potentiel de leadership», a encore jugé Dmitri Peskov. Eurodéputés et Etats européens ont trouvé un accord mercredi sur l'interdiction d'importations de gaz russe dans l'UE à l'automne 2027.

Le but est de priver Moscou d'une considérable manne qui finance la guerre lancée il y a presque quatre ans par la Russie en Ukraine, pays dont l'UE est le plus fervent soutien. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué l'accord sur l'interdiction du gaz russe, y voyant «l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'indépendance énergétique totale de l'Europe vis-à-vis de la Russie».



