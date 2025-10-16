DE
Il esquive les sanctions
Poutine continue d'humilier les Occidentaux avec son pétrole

Lors d'un forum sur l'énergie à Moscou, Vladimir Poutine affirme que la Russie reste l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, malgré les sanctions occidentales. Il souligne la flexibilité du secteur pétrolier russe.
Publié: il y a 34 minutes
Écouter
Poutine affirme que la Russie reste l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, malgré les sanctions occidentales.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine s'est félicité jeudi que son pays reste «l'un des principaux producteurs» au monde de pétrole, malgré les sanctions occidentales et les pressions de son homologue américain Donald Trump sur les clients de Moscou.

«La Russie conserve sa position parmi les principaux producteurs de pétrole, malgré les mécanismes de concurrence déloyale utilisés à notre encontre», a déclaré Poutine lors d'un forum consacré à l'énergie à Moscou. Selon lui, la Russie assure 10% de la production mondiale.

«Le secteur pétrolier russe fait (...) preuve de flexibilité et a réussi à mettre en place de nouveaux canaux d'approvisionnement et de paiement», a-t-il poursuivi. Poutine s'est aussi félicité que les exportations de gaz, dont la Russie est aussi parmi les premiers producteurs au monde, soient assurées de manière «fiable» sur les marchés, malgré les restrictions imposées par les pays de l'UE, autrefois clients majeurs de Moscou.

«Une flotte fantôme»

«La Russie entend renforcer sa position de leader mondial dans le domaine de l'énergie», a-t-il ajouté. L'exportation d'hydrocarbures, l'une des principales sources de revenus de la Russie, est visée par une multitude de sanctions occidentales depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Malgré ces restrictions, Moscou continue d'exporter sa production vers ses clients, dont notamment la Chine et l'Inde, grâce à sa «flotte fantôme», des navires dont la propriété, l'assurance et le pavillon sont opaques.

Donald Trump a multiplié ces derniers mois les pressions envers les principaux acheteurs d'hydrocarbures russes. Il a assuré mercredi que le Premier ministre indien, Narendra Modi, lui avait promis que New Delhi cesserait d'acheter du pétrole russe, après avoir imposé des droits de douane punitifs contre son pays. Une information qui n'a pas été confirmée ou démentie par New Delhi. La Chine a de son côté défendu jeudi comme «légitimes» ses achats de pétrole russe.

