Les cours du Brent et du WTI ont grimpé de plus de 5% après l'annonce des sanctions américaines visant les groupes pétroliers russes. Cette décision marque un tournant dans la politique de Washington envers Moscou.

Les sanctions impliquent notemmant un gel de tous les actifs de Rosneft et Lukoil aux États-Unis. Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

Le pétrole flambe jeudi après l'annonce de sanctions américaines visant les groupes pétroliers russes Rosneft et Lukoil, quand les Bourses mondiales restent prudentes sur fond de tensions commerciales et de résultats d'entreprises. Vers 10H30 GMT, le cours du baril de Brent de la mer du Nord prenait 5,16% à 65,82 dollars quand celui du WTI américain gagnait 5,62% à 61,79 dollars. «Les prix du pétrole ont fortement grimpé après que les Etats-Unis ont imposé des sanctions contre les deux géants russes Rosneft et Lukoil, marquant un tournant stratégique qui souligne la frustration croissante de Washington vis-à-vis de Moscou», commente Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

«Face au refus du président Poutine d'arrêter cette guerre insensée, le département du Trésor impose des sanctions aux deux plus importantes compagnies pétrolières qui financent la machine de guerre du Kremlin», a expliqué le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. Les sanctions impliquent un gel de tous les actifs de Rosneft et Lukoil aux États-Unis ainsi qu'une interdiction pour toutes les entreprises américaines de faire des affaires avec les deux géants pétroliers russes.

Arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié russe

Soojin Kim, analyste de MUFG, note ainsi un «tournant majeur dans la politique du président Trump, qui avait auparavant manifesté une volonté de négocier avec le président Poutine, mais invoque désormais le manque d'engagement de la Russie envers la paix». En parallèle, l'Union européenne a annoncé mercredi avoir trouvé un accord pour durcir ses sanctions sur les hydrocarbures russes et tarir les ressources du Kremlin.

Les sanctions européennes, dont l'adoption formelle est prévue jeudi, prévoient notamment un arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe et des mesures supplémentaires contre la flotte fantôme de pétroliers que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales.

Côté gaz naturel, le contrat à terme du TTF néerlandais, référence européenne du gaz naturel, prenait 2,54% à 32,57 euros le mégawattheure (MWh). Sur les marchés d'actions, les sociétés pétrolières profitaient de la hausse des prix du brut, BP (+3,58%), Shell (+3,35%) ou encore groupe pétrolier britannique Tullow Oil (+9,17%) s'inscrivant en forte hausse à la Bourse de Londres vers 11H30 GMT. Le géant norvégien de l'énergie Equinor prenait 5,27% à Oslo et TotalEnergies s'adjugeait 2,38% à Paris.

Les Bourses guettent les résultats

Plusieurs facteurs pèsent sur les marchés d'actions, notamment «les inquiétudes liées aux relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine» ou «la crainte croissante d'une paralysie prolongée du gouvernement américain» ou «shutdown», déjà le deuxième plus long de l'histoire du pays, résume Jim Reid, économiste à la Deutsche Bank. Les investisseurs digèrent par ailleurs une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

En Europe, vers 11H30 GMT, la Bourse de Paris prenait 0,43%, Londres 0,62%, Milan 0,53%, quand Francfort perdait 0,09%. Le géant britannique Rentokil, spécialisé dans les services de lutte contre les nuisibles et l'hygiène, s'envole de près de 12% jeudi à la Bourse de Londres vers 11H30 GMT, porté par une amélioration de ses performances en Amérique du Nord au troisième trimestre. Le constructeur automobile suédois Volvo Cars a annoncé jeudi une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, malgré des ventes en baisse, ce qui faisait décoller son cours de Bourse de plus de 33% à Stockholm vers 11H30 GMT.

Roche a relevé jeudi un de ses objectifs financiers malgré les incertitudes autour des droits de douane mais cède du terrain en Bourse (-2,39% à la Bourse suisse) sur fond de déception sur les ventes sur neuf mois de certains de ses médicaments clé. A Paris enfin, le groupe de luxe Kering était en forte hausse (+10,49%) au lendemain de la publication de ses ventes au troisième trimestre, en baisse de 10% à 3,4 milliards d'euros, mais au-dessus des attentes du marché.

A Wall Street, les contrats à terme des trois principaux indices laissaient présager une ouverture en petite baisse.Le groupe américain Tesla, spécialiste des véhicules électriques, a subi une chute de 37% de son bénéfice net au troisième trimestre à 1,37 milliard de dollars, plombé par une hausse des dépenses opérationnelles et par les droits de douane. L'action Tesla perdait 3,41% dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York.