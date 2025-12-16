Au menu de ce mardi 16 décembre: la pénurie de pédiatres, un projet pour les personnes surendettées, le prix du ski qui augmente encore, le cinéma suisse en lice pour les Oscars, et enfin, la suspension d'un joueur de hockey agressif.

Avis aux parents! Une pénurie de pédiatres va s'abattre sur la Suisse

1 La Suisse va manquer de pédiatres ces prochaines années

Selon une étude de l’Université de Zurich et de l’Observatoire suisse de la santé, la disponibilité des pédiatres en Suisse va continuer de se détériorer. D’après des calculs rapportés mardi par les titres Tamedia, la relève formée ne compensera de loin pas le nombre de départs à la retraite attendus ces prochaines années. «On trouve plus facilement un pédiatre en ville, alors qu’en dehors des centres urbains la situation devient difficile, la pénurie y est importante», explique Michael von Rhein, coauteur de l’étude et médecin cadre à l’Hôpital pédiatrique de Zurich au Tages Anzeiger. Le Plateau et la Suisse orientale sont les régions les plus touchées. En 2019, 1332 médecins exerçaient la pédiatrie en Suisse et, déjà à l’époque, la majorité suivait plus de patients que ne le recommande l’association médicale. Michael von Rhein estime qu’un quart des pédiatres partiront à la retraite d’ici 2029 et appelle à promouvoir d’urgence la pédiatrie de cabinet auprès des étudiants.

2 Berne veut offrir une issue aux personnes surendettées

Un projet gouvernemental visant à donner une nouvelle chance aux personnes surendettées arrive mardi sur le pupitre des conseillères et conseillers nationaux. Le Conseil fédéral propose deux nouvelles procédures. Premièrement, une procédure concordataire simplifiée doit permettre aux personnes surendettées mais disposant d'un revenu régulier de s'en sortir. Pour les personnes surendettées qui n'ont aucune chance de trouver un tel accord, une procédure d'assainissement par voie de faillite doit être possible. Ce volet fera débat. L'Union démocratique du centre (UDC) et le Parti libéral-radical (PLR) vont plaider pour supprimer cette deuxième procédure.

3 Faire du ski coûte toujours plus cher en Suisse

De nombreuses stations de ski sont confrontées à la diminution du nombre de jours d’enneigement, à la hausse des coûts fixes et au manque de personnel. Dans ce contexte, le ski est en moyenne devenu encore plus cher cette saison. Telles sont les conclusions de l’étude annuelle de la banque bâloise Cler, réalisée en collaboration avec l’institut de recherche économique BAK Economics et rapportée par Blick et la «Neue Zürcher Zeitung». Selon cette étude, dans 14 stations suisses analysées, les coûts d’un séjour comprenant un forfait de ski de huit jours, l’école de ski et la location de matériel ont augmenté en moyenne de 6% par rapport à l’an dernier, tous segments de clientèle confondus. Les frais d’hébergement pèsent souvent particulièrement lourd. Les prix des forfaits de ski ont, en moyenne, augmenté d’environ 10% dans l’ensemble des stations et pour tous les types de clients. Certaines destinations, comme Davos-Klosters (GR) ou Andermatt-Sedrun (UR), ont toutefois maintenu des tarifs stables. Pour les familles, Flims-Laax-Falera (GR) (1524 francs) et Zermatt (VS) (1500 francs) affichent les forfaits les plus chers. Pour rester sous la barre des 1000 francs, Airolo (TI) serait pratiquement la seule option.

4 La Suisse peut rêver d’une nomination aux Oscars avec «Heldin»

Des présélections («shortlists») doivent être annoncées mardi pour la cérémonie des Oscars. «Heldin» («En première ligne») de Petra Volpe est le film officiel avec lequel la Suisse part en lice pour le prix du meilleur film international. La publication de la sélection finale des nominations permettra de savoir si «Heldin» sera retenue dans le cercle restreint des films candidats à un Oscar.

5 Un joueur suspendu un an après une agression sur la glace

La Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) a sanctionné d'un an de suspension un joueur du CP Fleurier à la suite d’incidents survenus lors du match de 3 ligue face au HC Franches-Montagnes III, le 18 novembre dernier, rapporte le «Quotidien Jurassien». Le joueur neuchâtelois avait commis une charge par-derrière, puis une violente charge avec la crosse à la tête d’un adversaire, en dehors de toute action de jeu. Le juge unique parle d’un comportement inadmissible, assimilable à une agression et sans lien avec le hockey sur glace. Le Neuchâtelois écope d’une amende de 500 francs et devra s'acquitter des frais de procédure. Un recours reste possible dans les cinq jours.