En pleine période de crise
Une ex-figure de la police devient porte-parole du Conseil d'Etat vaudois

Le communicant de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel, est nommé porte-parole et vice-chancelier du Conseil d'Etat vaudois, révèle ce lundi «Le Temps».
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Jean-Christophe Sauterel est directeur prévention et communication au sein de la police cantonale vaudoise.
Photo: keystone-sda.ch
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Le directeur prévention et communication de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel, va épauler le Conseil d'Etat en cette période de crise. «Le Temps» rapporte ce lundi 15 décembre que le commissaire principal va devenir porte-parole et vice-chancelier du gouvernement vaudois.

Le quotidien rapporte que l'objectif derrière cette nomination est de «remettre de l'ordre» au sein de la chancellerie. Le Conseil d'Etat avait dernièrement été critiqué pour sa communication hasardeuse, notamment sur l'affaire Dittli. 

