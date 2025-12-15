Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Le directeur prévention et communication de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel, va épauler le Conseil d'Etat en cette période de crise. «Le Temps» rapporte ce lundi 15 décembre que le commissaire principal va devenir porte-parole et vice-chancelier du gouvernement vaudois.
Le quotidien rapporte que l'objectif derrière cette nomination est de «remettre de l'ordre» au sein de la chancellerie. Le Conseil d'Etat avait dernièrement été critiqué pour sa communication hasardeuse, notamment sur l'affaire Dittli.
