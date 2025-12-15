Le communicant de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel, est nommé porte-parole et vice-chancelier du Conseil d'Etat vaudois, révèle ce lundi «Le Temps».

Une ex-figure de la police devient porte-parole du Conseil d'Etat vaudois

Une ex-figure de la police devient porte-parole du Conseil d'Etat vaudois

En pleine période de crise

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Le directeur prévention et communication de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sauterel, va épauler le Conseil d'Etat en cette période de crise. «Le Temps» rapporte ce lundi 15 décembre que le commissaire principal va devenir porte-parole et vice-chancelier du gouvernement vaudois.

Le quotidien rapporte que l'objectif derrière cette nomination est de «remettre de l'ordre» au sein de la chancellerie. Le Conseil d'Etat avait dernièrement été critiqué pour sa communication hasardeuse, notamment sur l'affaire Dittli.