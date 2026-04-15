L’application Deprexis sera remboursée dès juillet en Suisse pour aider les adultes souffrant de dépression, révèle la RTS. Ce «psy de poche» vise à améliorer l’accès aux soins, sans remplacer un suivi médical.

Un «psy de poche» bientôt remboursé par l'assurance maladie

Un «psy de poche» bientôt remboursé par l'assurance maladie

Luisa Gambaro Journaliste

Le tabou autour de la santé mentale semble moins pesant. La preuve: l’application allemande Deprexis sera lancée et remboursée par l’assurance maladie dès juillet en Suisse, annonce la RTS ce 15 avril. Elle permettra de faciliter l’accès aux soins pour les adultes souffrant de troubles dépressifs et pourra leur être prescrite par un médecin.

Basée sur un algorithme et non pas un agent d’intelligence artificielle, l’application leur fournira des conseils pour lutter contre leurs pensées négatives. C’est la première fois que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) autorise ce type d’application.

La majorité des professionnels accueille positivement cette avancée, à condition que la sécurité des données des utilisateurs soit garantie, que l’application soit encadrée par des évaluations scientifiques rigoureuses et ne soit pas utilisée dans une situation de crise, notamment face à des pensées suicidaires. Certains se montrent plus sceptiques et redoutent un plus grand décrochage de la part des patients face à une application avec laquelle ils n’auront aucun lien de confiance.

Un soutien pour les patients

Ce «psy de poche» ne remplace pas un suivi professionnel. Il peut être utilisé en complément d’une thérapie ou dans l’attente d’un traitement médical. Alors que le nombre de thérapeutes en Suisse reste insuffisant, l’application vient combler un vide et apporter du soutien aux patients.