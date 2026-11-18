Des chercheurs de l’EPFL à Lausanne ont découvert que le cerveau des malades de Parkinson sujets aux hallucinations présente des ondes lentes anormales, similaires à celles du sommeil profond, même en état d’éveil.

L'EPFL identifie une piste pour les hallucinations liées à Parkinson

L'EPFL identifie une piste pour les hallucinations liées à Parkinson

ATS Agence télégraphique suisse

Certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson sont victimes d'hallucinations. Elles ont par exemple l'impression d'avoir quelqu'un près d'elles, alors qu'elles sont seules. Des scientifiques de l'EPFL pensent avoir trouvé une explication à ces failles de perception. En plein éveil, le cerveau de ces malades fonctionnerait parfois comme lors de périodes de sommeil, d'une façon particulièrement accentuée.

Pendant le sommeil profond, l'activité cérébrale se caractérise par des ondes lentes qui reflètent l'alternance de périodes d'activité et de silence au sein des groupes de neurones, rappelle l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), mercredi. Ces ondes lentes apparaissent aussi chez des personnes en bonne santé éveillées. Elles sont associées à des changements au niveau de la vigilance et de l'attention.

Des pistes de compréhension

Les scientifiques de l'EPFL, en collaboration avec leurs collègues de l'hôpital Sant Pau de Barcelone, ont toutefois découvert que chez les malades de Parkinson sujets à des hallucinations, ces ondes lentes «étaient plus intenses», en particulier dans la zone frontale et centrale du cerveau.

Plus les ondes étaient intenses, plus les hallucinations étaient sévères. Ces résultats suggèrent qu'une activité anormale de type sommeil pendant l'éveil est associée à certains des symptômes non moteurs les plus préoccupants de la maladie de Parkinson, écrit l'EPFL dans son communiqué.

L'étude, publiée dans la revue «Science Translational Medicine», n'établit pas un lien clair entre ces ondes lentes durant l'éveil et les hallucinations des malades de Parkinson. Ses résultats laissent penser que ces ondes «pourraient aider à identifier» les personnes présentant des symptômes plus sévères et évaluer le risque de progression de la maladie.

Les travaux de l'équipe du Laboratoire de neuroscience cognitive de l'EPFL vont se poursuivre notamment pour savoir si les modifications des ondes lentes observées à l'état de veille sont déjà présentes au stade précoce de la maladie de Parkinson, avant l'apparition des problèmes moteurs. «Si tel est le cas, elles pourraient constituer une nouvelle cible pour les traitements».