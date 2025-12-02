DE
FR

Hausse des salaires nominaux
Vous pourriez obtenir une augmentation d'ici la fin de l'année

L'Office fédéral de la statistique annonce une hausse de 2% des salaires nominaux en Suisse de janvier à septembre 2025. Cette augmentation, supérieure à l'inflation, laisse présager une amélioration du pouvoir d'achat des Suisses d'ici la fin de l'année.
Publié: 10:17 heures
Les salariés suisses pourraient obtenir une augmentation de salaire, selon l'OFS.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les salariés suisses pourraient obtenir une augmentation de salaire, selon l'OFS. Se chiffrant à 2%, la hausse nominale dépasse l'inflation, laissant augurer de portefeuilles un peu mieux garnis.

A lire aussi
Le salaire médian suisse a bondi, mais la réalité est bien moins éclatante
En nette hausse depuis 2022
Le salaire médian suisse a bondi, mais la réalité est bien moins éclatante
Voici combien gagnent les lecteurs de Blick
Graphique
Le salaire, un sujet tabou?
Voici combien gagnent les lecteurs de Blick

De janvier à fin septembre, les salaires nominaux ont augmenté de 2% en Suisse par rapport à la même période de 2024, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Dans le même temps, le renchérissement est resté stable à 0,2% en juillet, août et septembre.

Cette année, l'inflation devrait se limiter à 0,2%, selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), la Banque nationale suisse (BNS) et le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Les rémunérations devraient donc augmenter d'ici décembre, et le pouvoir d'achat des Suisses avec elles.

Loyers et primes maladie

Dernièrement, la faîtière syndicale Travail.Suisse a réclamé une augmentation des salaires de 2% en moyenne en 2026 tandis que l'Union syndicale suisse (USS) a exigé des relèvements de 2% à 2,5% pour l'an prochain. Elles mettent en avant notamment les primes d'assurance maladie et les loyers qui continuent de grever le budget des ménages, même si l'inflation a baissé.

En 2024, les salaires nominaux avaient progressé en moyenne de 1,8%, en comparaison annuelle. Et, après trois années consécutives en repli, les salaires réels, soit ajustés de l'inflation, ont eux progressé de 0,7% sur un an.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus