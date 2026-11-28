Un impressionnant cambriolage a eu lieu samedi matin dans une boutique de luxe dans les Grisons. Les malfaiteurs ont foncé en voiture dans la vitrine avant de prendre la fuite.

Ils défoncent la vitrine d'une boutique Dior à Saint-Moritz

Ils défoncent la vitrine d'une boutique Dior à Saint-Moritz

Mattia Jutzeler

Samedi matin agité à Saint-Moritz. Un spectaculaire cambriolage a fait grand bruit dans la station des Grisons. Des individus non identifiés ont foncé avec une Volkswagen sombre dans la vitrine d’une boutique Dior. Comme le montrent des photos prises sur place par Blick, la vitrine a été entièrement détruite et le véhicule a pénétré à l’intérieur du magasin.

Selon les dernières informations de la police cantonale des Grisons, il ne s’agissait pas d’un accident, mais bien d’un cambriolage. «Les auteurs présumés sont actuellement en fuite. Les recherches sont en cours», a confirmé une porte-parole de la police par téléphone.

La police n’a pas encore pu préciser ce qui avait été volé. Personne n’a été blessé. La boutique était fermée au moment des faits.