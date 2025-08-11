Un incident inhabituel s'est produit lundi sur l'autoroute A9 en Valais: un cycliste a été arrêté par la police à hauteur de Fully. D'origine étrangère, l'homme s'est apparemment perdu. Il a finalement trouvé une amende, relate «Le Nouvelliste».

La police valaisanne intercepte un cycliste… sur l'autoroute A9

La police valaisanne intercepte un cycliste… sur l'autoroute A9

La police cantonale valaisanne a intercepté un vélo sur l'autoroute A9, ce lundi. Un incident rare, mais potentiellement dangereux. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Pour aller à Martigny, il n'y a pas plus rapide que l'autoroute A9. Mais tous les véhicules ne sont pas autorisés. La police cantonale valaisanne a intercepté un cycliste à hauteur de Fully, ce lundi vers 7h50, relate «Le Nouvelliste».

Résultat de cette balade qui le mettait en danger lui et les autres usagers de l'autoroute? Une amende pour ce ressortissant étranger.

C'est la loi: seuls les véhicules pouvant atteindre 80km/h peuvent s'engager les autoroutes et semi-autoroutes. Disons qu'il faudrait pédaler bien plus fort que le champion Tadej Pogačar – qui par ailleurs envisage de prendre sa retraite – pour y arriver.

Les rares cas de cyclistes perdus arrivent, le plus souvent, durant la période estivale et à des non-Suisses qui se mélangent les pinceaux (ou plutôt les panneaux). La police indique au quotidien valaisan rencontrer «quelques cas de ce genre par année», mais aussi évacuer régulièrement des piétons, et exceptionnellement des tracteurs.