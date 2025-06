Pour la première fois en Suisse romande, un système antibouchon sera enclenché. Photo: keystone-sda.ch

1 Un système antibouchon arrive en Suisse romande

Pour la première fois en Suisse romande, un système antibouchon sera enclenché, relatent «24 heures» et la «Tribune de Genève». Il sera mis en fonction fin juin entre Lausanne-Vennes et Chexbres. Une série de capteurs détectent les embouteillages ainsi que les accidents. Un algorithme commande une réduction de la vitesse maximale autorisée à 100 km/h voire à 80. Il est possible de descendre à 60. Les secteurs Vennes – Belmont et Belmont – Lutry bénéficieront du déploiement à la fin de 2025. L'extension du système antibouchon en direction d’Yverdon, sur l’A1, entre La Sarraz et Chavornay est prévu en 2027, alors que sa mise en oeuvre entre Lutry et Bourg-en-Lavaux aura lieu en 2028.

2 Des centres d'asile pour mineurs surchargés

Selon le «Tages Anzeiger», la Direction de la sécurité du canton de Zurich aurait ajusté à la hausse la limite supérieure d’occupation des centres d’hébergement pour demandeurs d’asile mineurs. Cette modification aurait provoqué des incohérences dans les chiffres relatifs à la capacité des centres. Ces données avaient été demandées par la Commission de gestion du Grand Conseil. D’après le «Tagi», la Direction de la sécurité n’aurait pas indiqué la capacité habituelle pour trois sites. Si elle l’avait fait, elle aurait dû déclarer une sur-occupation de ces centres. La Direction de la sécurité a répondu au quotidien zurichois qu’elle n’avait jamais affirmé que les capacités mentionnées correspondaient à la limite normale.

3 Un skieur belge coupable d'homicide par négligence

Un skieur belge avait mortellement percuté un skieur italien en décembre 2023 à Crans-Montana (VS). Le fautif a été reconnu coupable d'homicide par négligence, rapporte «Le Nouvelliste». Condamné par ordonnance pénale par la justice valaisanne, le vingtenaire écope notamment d’une peine en jours-amende pour un total de 3600 francs. Pour le Ministère public, le Belge a fait preuve de négligence coupable. Sa vitesse «manifestement excessive» ne lui a pas permis d’éviter l’impact. Il devra supporter les frais de justice et les frais de procédure de la famille du défunt. Au civil, cette dernière réclame près de 100'000 francs de dédommagement.

4 Berne s'en remet toujours plus aux privés

Selon Blick, la Confédération a augmenté ses dépenses pour des entreprises de sécurité privées au cours des dernières années. L’Office fédéral de la police (Fedpol) a dépensé chaque année entre 300'000 et 440'000 francs pour le recours à des entreprises privées jusqu’en 2021. L’an dernier, Fedpol aurait même versé 800'000 francs à des sociétés privées. «La situation en matière de menace a nettement évolué pendant et après la pandémie de Covid-19», s'est justifié Fedpol auprès du quotidien zurichois. Le besoin en soutien externe aurait même dépassé les attentes de la police fédérale, selon Blick.

5 Le Valais à la resousse de «son» Blatten

Après la catastrophe de Blatten, le Valais assure la commune de son soutien, rapporte Blick. Le paquet de mesures est divisé en soutien à court, moyen et long terme, a expliqué le président du Conseil d'Etat Mathias Reynard, issu du Parti socialiste (PS). Comme mesure immédiate, le gouvernement valaisan veut allouer 10 millions de francs. La cheffe des finances Franziska Biner (Centre) et le chef des transports Franz Ruppen (UDC), donnent un aperçu de la situation après la catastrophe. Le réseau routier, par exemple, pourrait être partiellement reconstruit grâce à des dons. De plus, le canton prendrait en charge 75% des subventions, tandis que les communes assumeraient 25% des coûts.