Une Suissesse de 59 ans a perdu la vie mercredi à Lausanne dans un accident frontal entre sa voiture et un camion sur la route de la Blécherette. La collision s’est produite peu avant le giratoire de Bel-Air.

Une conductrice décède dans un choc frontal avec un camion à Lausanne

Une conductrice décède dans un choc frontal avec un camion à Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 59 ans est décédée mercredi peu avant 12h00 dans un accident de la circulation à Lausanne, sur la route de la Blécherette. Pour une raison encore indéterminée, un choc frontal a eu lieu entre sa voiture et un camion peu avant un giratoire, a indiqué la police cantonale vaudoise.

L'accident a eu lieu vers 11h45, précise-t-elle dans son communiqué. Selon les premiers éléments recueillis, il ressort que la voiture circulait de Cheseaux-sur-Lausanne en direction Lausanne, tandis que le poids lourd circulait dans le sens inverse, entre Lausanne et Cheseaux-sur-Lausanne. Le choc frontal s'est produit peu avant le giratoire de Bel-Air, explique la police.

«Malgré l'intervention rapide des secours, la conductrice de la voiture, une Suissesse domiciliée dans le canton de Vaud, est décédée sur place. Le chauffeur du poids lourd, un homme, âgé de 57 ans, originaire du Portugal, domicilié dans la région, n'a pas été blessé», indique encore la police cantonale.

Les investigations sont menées par les spécialistes du groupe accidents de la police municipale de Lausanne, sous la conduite du Ministère public. Pour les besoins de l'intervention, la route de la Blécherette a été fermée à la circulation dans les deux sens entre le stand de Vernand et le giratoire de Bel-Air.