Une Vaudoise a reçu une amende de 150 francs pour avoir jeté deux feuilles de papier dans une poubelle publique de Villeneuve, selon les règles strictes sur les déchets.

Une Vaudoise se prend 150 francs d'amende pour une feuille à la poubelle

Une Vaudoise se prend 150 francs d'amende pour une feuille à la poubelle

Léa Perrin Journaliste Blick

Une Vaudoise a reçu un courrier inattendu de la part des autorités villeneuvoises. En se promenant en direction du parc, cette maman a eu le malheur de jeter de vieux papiers dans la poubelle publique. Une semaine plus tard, un courrier postal lui annonce qu'elle écope d'une amende de 150 francs, relate 20minutes.

Cette contravention correspond au montant requis par la loi sur le littering de l'Office fédéral de l'environnement. Cette base légale qui régule les infractions liées aux déchets jetés dans la nature ou l'espace public indique que pour de «petites quantités de déchets urbains», correspondant à moins de 17 litres, le montant des amendes d'ordre peut aller jusqu'à 100 francs, auxquels s'ajoutent 50 francs de frais administratifs.

Des «contrôles fréquents»

En clair, la résidente de Villeneuve a reçu la même amende que si elle avait jeté cette facture de deux feuilles A4 par terre. Indignée, elle se demande à quoi servent les poubelles publiques «si on ne peut pas y jeter deux bouts de papiers». Si elle avait la possibilité de contester cette amende, la Vaudoise a retiré son opposition après avoir été citée à comparaître devant les autorités communales.

La commune indique faire «des contrôles fréquents» sur son site. Le syndic de Villeneuve, contacté par 20minutes, a rappelé les règles en vigueur sur la gestion des déchets et a précisé que «tout dépôt non trié dans les Eco-points et autres emplacements est amendable».