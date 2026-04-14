Mardi matin, un ouvrier a été attaqué par un taureau dans une exploitation agricole à Palézieux-Village, dans le canton de Vaud. L'homme, âgé de 45 ans, est décédé sur place.

Un ouvrier agricole meurt piétiné par un taureau

Un ouvrier agricole meurt piétiné par un taureau

ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier agricole a été tué par un taureau mardi matin sur une exploitation à Palézieux-Village (VD). La victime, un Polonais de 45 ans, s'est fait charger par l'animal alors qu'il travaillait dans le parc extérieur où se trouvait la bête.

L'employé a été écrasé contre la clôture et piétiné. Malgré une tentative de réanimation, il est décédé sur les lieux de l'accident, indique la police vaudoise dans un communiqué.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les investigations sont menées par les enquêteurs de la gendarmerie. Quant au taureau, il a été conduit à l'abattoir par son propriétaire.