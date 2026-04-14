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Drame à Palézieux-Village
Un ouvrier agricole meurt piétiné par un taureau

Mardi matin, un ouvrier a été attaqué par un taureau dans une exploitation agricole à Palézieux-Village, dans le canton de Vaud. L'homme, âgé de 45 ans, est décédé sur place.
Publié: 17:12 heures
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Dernière mise à jour: 17:14 heures
Un employé d'une exploitation agricole a été attaqué et piétiné à mort par un taureau. (image prétexte)
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ouvrier agricole a été tué par un taureau mardi matin sur une exploitation à Palézieux-Village (VD). La victime, un Polonais de 45 ans, s'est fait charger par l'animal alors qu'il travaillait dans le parc extérieur où se trouvait la bête.

L'employé a été écrasé contre la clôture et piétiné. Malgré une tentative de réanimation, il est décédé sur les lieux de l'accident, indique la police vaudoise dans un communiqué.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les circonstances exactes du drame. Les investigations sont menées par les enquêteurs de la gendarmerie. Quant au taureau, il a été conduit à l'abattoir par son propriétaire.

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