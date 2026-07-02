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Trafic interrompu à Renens pour un chien sur les voies
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CFF:Trafic interrompu à Renens pour un chien sur les voies

Le trafic des trains retardé
Un chien sur les voies sème la pagaille à la gare de Renens

Un chien s'est offert une balade insolite sur les voies de la gare de Renens (VD) mercredi matin. Cette escapade canine a forcé les trains à ralentir et provoqué d'importants retards.
Publié: 17:58 heures
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Luisa GambaroJournaliste RP

Un chien a perturbé le trafic le mercredi 1er juillet à la gare CFF de Renens (VD). L'animal a été aperçu en train de se balader sur les quais de la gare vaudoise, et même sur les rails du train, bloquant la circulation entre 11h30 et 12h15. 

Contacté par Blick, le porte-parole des CFF, Frédéric Revaz, confirme l'incident. «Les trains ont dû ralentir et cela a causé quelques retards — visiblement, il testait la ponctualité des CFF», plaisante-t-il. 

Heureusement, les employés des CFF ont réussi à orienter l’animal vers la gare marchandises. Frédéric Revaz précise que ce n'est pas la première fois qu'un animal domestique perturbe la circulation des trains et en profite pour rappeller aux chiens – à leurs propriétaires – «de respecter les panneaux d’interdiction de traverser les voies».

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