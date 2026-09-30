Dans sa Brasserie de Paudex (VD), le chef Fabrice Hochart se prépare avec ardeur à disputer le Championnat du monde de la frite, dans le nord de la France, où il sera le seul candidat suisse. Il raconte avec bonhomie ce bâtonnet de pomme de terre qui l’a suivi partout.

Un Romand veut devenir le roi de la frite

Un Romand veut devenir le roi de la frite

Marc David

C’est une petite et délectable tige tout en patate, qui régale les hommes depuis plus de deux siècles, riches ou pauvres, citadins ou campagnards, enfants ou adultes. La frite, aussi sublime qu’ordinaire, est apparemment apparue sur le Pont-Neuf à Paris, un jour d’extase de la fin du XVIIIe siècle.

Elle est aujourd’hui brandie par un chef du genre passionné qui s’est installé en février dernier à la Brasserie de Paudex (VD) et se prépare à se produire le samedi 26 septembre dans le Maracana de la frite éternelle: la belle et vaste Grand-Place de la ville d’Arras, dans le Pas-de-Calais, pour y disputer le très officiel Championnat du monde de la frite.

« Si je gagne, je ferai chanter toute la place pour ma mère Fabrice Hochart, cuisinier à Paudex (VD) »

Le Nord, Fabrice Hochart en vient. Il est originaire d’Abscon, une bourgade située à vingt minutes de la frontière belge, où il a grandi dans un creuset populaire. Ses parents étaient ouvriers, il arrivait que les repas de famille commencent à midi, avec l’apéro, pour s’achever à minuit. La générosité tenait lieu de boussole, il y a sans doute puisé là sa destinée de cuisinier.

Il y a quarante ans, le jeune Fabrice quitte sa région natale avec son sac à dos et ses couteaux. Après un passage par Deauville, il débarque en 1987 à Bretaye (VD), en pleine saison d’hiver. A l’été, il rejoint le Miroir d’Argentine, où il se souvient d’avoir appris à cuisiner les épinards sauvages.

Le sort et le désir de découvrir le mènent ensuite à Grandvaux (VD), puis à Lausanne. La cité olympique va devenir son terrain de jeu culinaire. Chef au Lyrique, il reprend ensuite la Voile d’Or au début des années 2000, gère le Petit Rocher à Chauderon et s’installe à l’Avenir, sous gare. Pendant dix-huit ans, il y fera le bonheur des férus de pâtes.

Voulant se «recentrer sur l’essentiel», il rejoint ensuite Palézieux (VD), à l’Union, juste avant que le covid ne frappe, en mars 2020. La période qui suit est d’une violence inouïe pour lui comme pour nombre de restaurateurs. Il la traverse sans aides. «Le covid a aussi été la possibilité de revoir mes bases», positive-t-il.

Il se réinvente, tisse des liens avec des éleveurs et producteurs locaux, peaufine ses techniques de prédilection, comme la cuisson à basse température: «Un rosbif, je le fais à 56°C. Avec une cuisson régulière, on obtient un vrai goût de viande.»

Depuis février, il redonne vie à cette Brasserie de Paudex à l’historique gourmand et vigneron, dont il a illico couvert plusieurs murs des dessins de l’artiste local Géa Augsbourg (1902-1974). Il aimerait en refaire un café de village: «Quand je rentre dans un appartement ou dans un restaurant, la première chose que je regarde, c’est la cuisine», dit-il.

La frite, madeleine de Proust

Aujourd’hui, la frite l’anime. Pour lui, elle vient de toujours. «La frite était dans l’arrière-cuisine de ma mère. Elle épluchait les pommes de terre, je l’aidais à couper. C’était une fête», se rappelle-t-il.

Dans le Nord, la frite est une religion, jusqu’à servir de remède aux nuits d’ivresse quand, à 3 heures du matin, on s’arrête à la baraque à frites pour engloutir un «américain» dans une demi-baguette. Pour le chef, c’est aussi un plat intergénérationnel, unificateur.

Mais attention, on ne plaisante pas avec sa conception. S’il exècre l’industrie du fast-food et la frite surgelée – «elle m’ennuie parce qu’elle est creuse» –, il défend une approche de puriste: «Une frite doit être à la fois cuite et fondante à l’intérieur, croustillante à l’extérieur. Avec un petit goût de viande derrière.»

Ce goût de viande est le secret des gens du Nord, qui passe par la cuisson à la graisse de bœuf (le fameux «blanc de bœuf»). Pour le concours, Fabrice Hochart ne laisse rien au hasard: «La patate est suisse, c’est de l’agria. La graisse est suisse, le sel vient de Bex.» Avec son complice Pascal Commissaire, ex-épicier de luxe au Mont-sur-Lausanne (VD), il élabore depuis des semaines des sels macérés aux épices pour faire la différence devant les jurés.

Pour ce championnat, chaque détail comptera: le choix de la pomme de terre, le temps de trempage pour éliminer l’amidon, le séchage, le premier bain de blanchiment, la cuisson finale. Lors de l’épreuve, les candidats auront une heure et demie pour envoyer six portions parfaites depuis des friteuses standardisées.

Cela dit, hors technique, le Championnat du monde n’est pas qu’une compétition, c’est surtout une immense fête populaire réunissant les brasseurs régionaux, les artisans, les Belges, les Hollandais, les Espagnols. Et un Suisse de Paudex, bien décidé à rafler la mise...

Revenir sur la Grand-Place d’Arras, c’est aussi un peu boucler la boucle pour le Vaudois d’adoption, quarante ans après son départ. Le calendrier a bien fait les choses: «Le 26 septembre, c’est la fête de ma mère, Thérèse. Elle sera là, bien sûr. Si je gagne, je ferai chanter toute la place pour lui souhaiter un joyeux anniversaire…»

Au fond, qu’il s’agisse d’une pièce de viande rôtie toute la nuit à basse température ou d’un cornet de frites au gras de bœuf, le chef ne cherche qu’à recréer l’amour reçu jadis, dans une arrièrecuisine familiale.