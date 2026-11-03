Un adolescent de 16 ans a été interpellé dans l’enquête sur la cyberattaque visant le support informatique des gymnases et écoles professionnelles vaudois. Les données de 3500 enseignants et 38'000 élèves ont été volées.

Un ado interpellé après le piratage massif dans des écoles vaudoises

Un ado interpellé après le piratage massif dans des écoles vaudoises

ATS Agence télégraphique suisse

Un ado de 16 ans a été interpellé dans le cadre de la cyberattaque contre le support informatique des gymnases et écoles professionnelles du canton de Vaud, a annoncé mardi la police cantonale. Les données de quelque 3500 enseignants et 38'000 élèves ont été volées.

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Le mineur a été interpellé samedi dernier, indique la police vaudoise dans un communiqué. Il est soupçonné «d'intrusion dans un système informatique et de soustraction de données sur la plateforme de support informatique des établissements de formation postobligatoire vaudois, entre les 23 et 26 octobre 2026», précise-t-elle.

L'accès non autorisé a été détecté le 26 octobre par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP). Aucun mot de passe ni aucune donnée scolaire, comme les notes ou les dossiers d'élèves, ne sont enregistrés sur ladite plateforme, précise la police. Le jeune a été auditionné et son matériel informatique saisi, toujours selon la police. Une procédure est instruite par le Tribunal des mineurs.