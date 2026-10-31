Une cyberattaque a touché une plateforme informatique utilisée par les établissements vaudois de formation postobligatoire. Les données de quelque 3500 enseignants et 38'000 élèves ont été copiées, faisant craindre des tentatives ciblées d’hameçonnage.

Les données de 38'000 élèves ont été piratées dans le canton de Vaud

Les données de 38'000 élèves ont été piratées dans le canton de Vaud

Florian Paccaud Florian Paccaud - Journaliste Blick

L’Etat de Vaud a été victime d’un piratage informatique. «Une personne non autorisée a accédé à la plateforme de support informatique utilisée par les établissements vaudois de formation postobligatoire», indique le Canton dans un communiqué publié samedi.

Les noms, prénoms et adresses électroniques scolaires d’environ 3500 enseignants et 38'000 élèves ont été copiés, tout comme le contenu de certaines demandes d’assistance. Aucune donnée sensible, comme les notes ou les dossiers d’élèves, n’est en revanche concernée.

Avec l’aide du Centre opérationnel de sécurité du Canton de Vaud, plusieurs mesures ont été prises pour sécuriser l’infrastructure. La plateforme a immédiatement été déconnectée d’internet et n’est désormais plus accessible. L’ensemble des utilisatrices et utilisateurs concernés ont été prévenus.

Appel à la vigilance

«Le corps enseignant et les élèves sont invités à redoubler de vigilance face aux éventuelles tentatives d’hameçonnage», souligne encore le Canton. Des messages frauduleux ciblés se faisant passer pour l’école ou le support informatique constituent la principale menace à la suite de ce vol de données.

Les mots de passe des comptes n’étaient pas enregistrés sur cette plateforme, précise le communiqué, qui recommande de «ne jamais communiquer de mot de passe, de se méfier des messages urgents ou inhabituels et de signaler tout message suspect».

L’incident a été annoncé à l’Office fédéral de la cybersécurité ainsi qu’à l’Autorité de protection des données et de droit à l’information. Une plainte pénale va être déposée.