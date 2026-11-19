Skyguide investit 50 millions de francs pour moderniser son site radar et radio de La Dôle d'ici 2039. Situées à 1677 mètres d'altitude, ces infrastructures critiques garantissent la sécurité de la navigation aérienne sur 280 km.

Skyguide investit 50 millions pour son radar de La Dôle

Skyguide investit 50 millions pour son radar de La Dôle

En bref Skyguide a lancé une rénovation majeure du site radar et radio de La Dôle, situé à 1677 mètres d'altitude, pour moderniser et sécuriser les infrastructures aériennes d'ici 2039, avec un budget de 50 millions de francs

Un hélicoptère Super Puma a transporté 17 conteneurs au sommet pour accueillir plus de personnel, et un téléphérique en fin de vie sera remplacé pour améliorer le transport de charges lourdes dans des conditions difficiles

Le site, couvrant un rayon de 280 kilomètres incluant Lyon, Milan et Zurich, verra 35 millions de francs consacrés à ses infrastructures et 15 millions au téléphérique, renforçant aussi sa résilience grâce à des systèmes redondants

ATS Agence télégraphique suisse

Skyguide entame une nouvelle étape de la rénovation de son site radar et radio de La Dôle. Le chantier, qui représente un investissement de 50 millions de francs, vise à moderniser les bâtiments et à sécuriser les infrastructures indispensables à la navigation aérienne. Il doit s’achever en 2039.

Dix-sept conteneurs viennent d'être acheminés au sommet par un hélicoptère Super Puma, indique un communiqué jeudi. «Ces installations permettront d'accueillir davantage de personnel de chantier simultanément», poursuit-il.

Le programme compte une quinzaine de projets. Les travaux, qui ont nécessité une phase de préparation de plusieurs mois, comprennent notamment le renforcement de la protection contre les incendies et les accès non autorisés ainsi que la rénovation des bâtiments et modernisation des infrastructures techniques. Le remplacement du téléphérique concluera le programme.

Cette dernière installation est «toujours certifiée et bien entretenue», assure Skyguide, mais en fin de vie. La nouvelle permettra un transport de charges lourdes plus efficace et résistera davantage au vent, au givre et au froid.

Un chantier en altitude

«A La Dôle, la durée des travaux est environ 50 à 60% plus longue que des chantiers comparables en plaine, souligne Skyguide. Les conditions météorologiques déterminent largement les périodes durant lesquelles les équipes peuvent intervenir.» Au sommet, l'espace est restreint et le téléphérique limite les quantités de matériel qui peuvent être transportées. A noter que le site doit aussi rester opérationnel jour et nuit.

Installées à 1677 mètres d'altitude, les infrastructures servent à la surveillance radar et aux communications radio avec les équipages. Les avions peuvent être détectés dans un rayon de près de 280 kilomètres, jusqu'à Lyon, Milan ou Zurich, précise le communiqué. La Dôle fait partie d'un réseau de stations qui s'étend en Suisse et les pays voisins et dont les couvertures se chevauchent. Les données radar sont utilisées «pour suivre le trafic et le guider en toute sécurité» par les contrôleurs et contrôleuses de la circulation aérienne.

Davantage de résilience

Skyguide relève qu'actuellement, certains systèmes redondants se trouvent au même endroit. «A l’avenir, deux bâtiments pourront fonctionner indépendamment, chacun avec sa propre alimentation électrique, son propre système de refroidissement et ses propres équipements radio», explique Guillaume Olmo, responsable du programme cité dans le communiqué.

Cela permettra à un bâtiment de prendre le relais en cas d'indisponibilité de l'autre. «Cette redondance supplémentaire renforcera la résilience du site et contribuera à la continuité des services essentiels», écrit Skyguide. Sur les 50 millions de francs investis, 35 sont consacrés aux systèmes et aux infrastructures et 15 au remplacement du téléphérique. La dernière rénovation d’envergure remonte à une quarantaine d’années.