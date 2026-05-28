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Un exemple écolo
Rossinière est la première commune suisse à atteindre la souveraineté énergétique durable

Rossinière (VD) devient la première commune suisse à atteindre la souveraineté énergétique grâce à ses ressources renouvelables. Cela grâce à CARoss, une centrale innovante utilisant le bois local. Inaugurée jeudi, elle marque un tournant pour l'autonomie énergétique.
Publié: il y a 52 minutes
Rossinière démontre que les communes peuvent s'affranchir du pétrole. (Image d'illustration)
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ATS Agence télégraphique suisse

Dans le Pays-d'Enhaut, Rossinière (VD) devient la première commune suisse à concrétiser sa souveraineté énergétique grâce à ses ressources renouvelables. Elle a inauguré jeudi une nouvelle infrastructure énergétique, CARoss, valorisant le bois local de ses forêts pour la production de l'énergie communale.

«Rossinière démontre aujourd'hui que les communes peuvent s'affranchir du pétrole, renforcer leur sécurité énergétique et soutenir l'économie locale. Le Canton de Vaud défend une politique énergétique ambitieuse et tournée vers l'avenir. Avec la nouvelle loi vaudoise sur l'énergie, propriétaires et collectivités publiques sont encore davantage accompagnés dans leurs projets», a déclaré le conseiller d'Etat en charge de l'environnement Vassilis Venizelos.

Une pionnière

Dès 2021, Rossinière fait figure de commune pionnière en s'engageant dans une démarche ambitieuse aux côtés de la société Innergia SA, basée à Payerne, explique l'entreprise dans un communiqué. Architecte de la transition énergétique, elle propose un modèle économique permettant aux communes de produire et de distribuer leur propre énergie renouvelable de manière autofinancée, via l'apport de fonds institutionnels suisses fédérés par la banque Vontobel.

«Riche de ressources naturelles importantes, Rossinière reprend ainsi la maîtrise de son énergie sans recours aux deniers publics ou aux impôts, à travers un nouveau paradigme de gouvernance et de financement», écrit Innergia.

Situé aux abords de la ligne du Montreux-Oberland Bernois (MOB), le bâtiment de la centrale énergétique CARoss «incarne une approche exemplaire de durabilité», portée par InfraRoss SA (la société exploitante créée pour l'occasion) et la commune de Rossinière. Elles ont fait appel à des partenaires dont l'EPFL, le Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut et des acteurs locaux.

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