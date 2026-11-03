DE
FR

«Une déception et une incompréhension»
Le Grand Conseil vaudois a refusé de supprimer l'inégalité dans les impôts des couples non-mariés

Le Grand Conseil vaudois a tranché: la motion du Vert David Raedler, qui proposait de supprimer l'inégalité entre les concubins et les couples mariés dans l'impôt sur les successions et les donations, a été rejetée.
Publié: il y a 4 minutes
Le Grand Conseil vaudois a refusé une motion demandant à égaliser le traitement des concubins et des époux dans l'impôt sur les successions.
Photo: Shutterstock
Ellen De Meester - Journaliste Blick
Ellen De MeesterJournaliste Blick

L'élu vaudois David Radler évoque une «déception», ainsi qu'une «certaine incompréhension», face à la décision du Grand Conseil. En ce mardi 3 novembre, ce dernier a effectivement choisi de rejeter la motion déposée en 2025 par le Vert, qui demandait à corriger une inégalité «massive» dans le traitement fiscal des couples non-mariés et des époux. En effet, si les couples mariés vaudois sont totalement exonérés de l'impôt sur les successions et les donations (et ne sont donc pas taxés sur ce qu'ils reçoivent si leur conjoint décède), les concubins sont taxés selon «le pire régime possible», entre 35 et 50%.

A lire aussi
couples concubins non mariés inégalité impôts.jpg
Les «pires» taxes possibles
Un élu vaudois dénonce une «inégalité massive» pour les couples non-mariés

Un cousin éloigné reste moins taxé qu'un partenaire de vie

Bien que Vaud soit l'un des rares cantons à maintenir cette différence de traitement, le texte a été refusé par la majorité de la droite, ainsi qu'une partie des Verts libéraux. «Le fait qu'une inégalité aussi importante soit constatée par tout le monde, mais qu'ensuite une majorité PLR/UDC rejette le sujet, est peu défendable, déplore David Raedler. Surtout que la motion laissait une grande marge de manoeuvre au Conseil d'Etat dans la mise en oeuvre et permettait a minima de réduire l'inégalité, si celle-ci ne pouvait pas être supprimée.»

Selon le Vert, l'argument avancé par la majorité de la Commission pour rejeter le texte était l'exigence de neutralité fiscale: «Mais évidemment, dans le contexte fiscal actuel, il n'est pas possible de prévoir autre chose, estime David Raedler. Au final, par ce vote, une succession dont bénéficierait un cousin éloigné ou un grand oncle reste moins taxée que celle d'un concubin avec lequel le défunt aurait vécu 30 ans de sa vie.»

Le Conseil d'Etat a toutefois admis l'inégalité et promis d'étudier la question. Or, compte-tenu des délais, la situation n'est pas près de changer.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus