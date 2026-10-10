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«De forts ralentissements»
Le trafic entre Yverdon et Lausanne sera perturbé jusqu'à demain

Le trafic ferroviaire entre Yverdon et Lausanne reste perturbé après un incendie criminel vendredi à Eclépens. Des trains grandes lignes roulent au ralenti, tandis que des bus remplacent les liaisons régionales.
Publié: il y a 17 minutes
Le trafic ferroviaire entre Yverdon et Lausanne reste perturbé après un incendie criminel vendredi à Eclépens.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé sur l'axe Yverdon-Lausanne après un incendie survenu vendredi à proximité des voies à Eclépens (VD). Des trains grandes lignes circulent, mais à vitesse réduite, tandis que le trafic régional se fait par des bus de remplacement.

Deux trains grandes lignes par heure assurent la liaison dans chaque sens, avec toutefois «de forts ralentissements», a indiqué samedi matin un porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Les trains régionaux ont été remplacés par des bus.

Un acte criminel

Cette situation provoque des retards, a souligné la RTS samedi dans le 12h30. Des bus ont également été mobilisés pour relier Yverdon à Genève-Aéroport. Le dérangement technique devrait prendre fin dimanche à 6h00, a ajouté le porte-parole.

C'est un incendie à proximité des voies CFF qui a provoqué vendredi l'interruption du trafic ferroviaire entre Cossonay-Penthalaz et Chavornay. Un acte criminel est à l'origine du sinistre.

L'incendie a été constaté vers trois heures du matin dans une canalisation à câbles électriques en bordure de voies à Eclépens, et plus précisément à la jonction des rails qui partent vers la cimenterie d'Holcim, sise quelques centaines de mètres plus loin. Ces câbles, qui permettent de contrôler les installations ferroviaires dans la région, ont brûlé et ont été mis hors d'usage.

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