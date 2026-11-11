Le chef exécutif du Grand Hôtel du Lac, à Vevey, est candidat au Grand Conseil vaudois sous les couleurs du PLR. Novice en politique, Guy Ravet veut défendre l’apprentissage et les producteurs locaux. Il explique à Blick pourquoi il se lance.

Le chef Guy Ravet troque (un peu) la toque pour la politique

Le chef Guy Ravet troque (un peu) la toque pour la politique

Toan Izaguirre Journaliste Blick

Son nom est bien connu des Vaudois, plutôt pour des raisons gourmandes. Il pourrait bientôt l’être aussi en politique. Guy Ravet, chef exécutif du Grand Hôtel du Lac, à Vevey, a annoncé ce mercredi 11 novembre qu’il se lançait en politique. Il est candidat au Grand Conseil sur la liste PLR de l’arrondissement de Morges, a-t-il fait savoir dans une publication Facebook.

Agé de 43 ans, ce chef originaire de Vufflens-le-Château (VD) est une figure connue de la Riviera vaudoise. Il est le fils de Bernard Ravet, qui a fait la renommée du restaurant L’Ermitage, à Vufflens-le-Château (19/20 au Gault&Millau), établissement qui a fermé ses portes en 2022. Mais pourquoi ce chef très occupé se lance-t-il en politique aujourd’hui?

Joint au téléphone par Blick alors qu’il profite de vacances en famille, le Vaudois explique que l’idée a commencé à germer il y a quelques années. «Durant le Covid, j’avais plus de temps et j’ai commencé à m’intéresser de plus près à la politique locale», confie-t-il. C’est en 2020 qu’il se rapproche du PLR.

Un profil «d’entrepreneur plutôt libéral»

Il dit avoir reçu une éducation politique «binationale»: son père, d’origine française, a travaillé toute sa vie en Suisse, et sa mère est Zurichoise. «Nous avions des discussions du dimanche autour de la politique avec mon père», se remémore le quadragénaire. Rien de plus. Pour lui, son engagement au PLR s’est fait naturellement et correspond à son profil «d’entrepreneur plutôt libéral». Selon lui, le parti colle bien à son métier et à une profession qui «favorise le plein emploi».

Un événement particulier l’a-t-il poussé à s’engager? Non, assure-t-il, mais l’engagement politique lui paraît aujourd'hui important. «C’est facile de regarder et de critiquer. Mais aujourd’hui, de moins en moins de gens s’engagent, ce que je trouve regrettable.»

Valoriser la voie de l’apprentissage

Egalement président des Grandes Tables de Suisse, il dit avoir été bien accueilli au PLR. Novice en politique, il estime pouvoir apporter un «regard différent», qui sera sans doute, selon lui, apprécié des membres du parti. Il compte défendre en particulier deux sujets: les circuits de production locale et la voie de l’apprentissage.

Premier cheval de bataille: les producteurs locaux. Il veut s’engager pour leur faciliter la vie, ainsi que celle des agriculteurs du coin, dont dépend toute sa cuisine et dont il se sent proche. Mais c’est l’apprentissage qui lui tient le plus à cœur. Il en est lui-même issu, et il a dû batailler contre ses professeurs pour suivre cette voie qu’il juge aujourd’hui «délaissée». «Dans mon métier, je recrute et je forme des apprentis. Je veux valoriser ces parcours, y compris sur le plan politique», résume-t-il.

L’élection au Grand Conseil aura lieu le 28 février 2027. D’ici là, Guy Ravet compte faire campagne sur le terrain, sans pour autant quitter les cuisines de son cinq-étoiles de la Riviera vaudoise.