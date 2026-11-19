La Commission des finances du Grand conseil vaudois (COFIN) a recommandé jeudi, à une voix près, de rejeter le projet de budget 2027. Un fait inédit dans l'histoire du Canton, qui sonne comme un désaveu pour le Conseil d'Etat.

Claque historique pour le Conseil d'Etat vaudois: le budget 2027 est rejeté en commission

Claque historique pour le Conseil d'Etat vaudois: le budget 2027 est rejeté en commission

La Commisison des finances (Cofin) du Grand Conseil vaudois refuse le projet de budget 2027. Elle a informé jeudi avoir terminé ses travaux sans avoir pu déboucher sur une majorité favorable. La Cofin l'a en effet rejeté par huit voix contre et sept voix pour. C'est la première fois dans l'histoire du Canton qu'une proposition de budget est rejetés par la Cofin, un véritable désaveu pour le Conseil d'Etat.

Seuls ses membres du PLR et de l'UDC appellent à l'accepter en vote final. La gauche et les Vert'libéraux disent non. Quatre rapports différents ont été déposés, trois de majorité (PS et Vert-e-s, Ensemble à Gauche & POP et Vert'libéraux) et un de minorité (PLR et UDC).

Si la Cofin appelle, à une voix près donc, à refuser le budget tel que présenté au vote final, l'entrée en matière est, elle, largement acceptée, par 13 oui, 1 non et une abstention. Un débat aura donc lieu, dès le 1er décembre.

Sur les 112 amendements proposés par le Conseil d'Etat, trois ont été refusés: deux amendements liés aux deux textes de loi touchant les communes et un lié au sport. Soixante-sept amendements ont été déposés par les membres de la Cofin et discutés en commission. Vingt ont été acceptés.