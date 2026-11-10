La gauche vaudoise lance sa campagne pour le Conseil d'Etat

A Lausanne, les Socialistes et Vert-e-s vaudois ont dévoilé un programme ambitieux pour 2026, axé sur la santé, l'environnement et la justice sociale, dénonçant une «dégradation» sous la majorité de droite actuelle.

En bref Les socialistes et Vert-e-s vaudois lancent leur campagne pour l'élection au Conseil d'Etat prévue en février et mars 2026, avec un programme axé sur des priorités différentes de celles de la majorité de droite actuelle. Ils dénoncent une «dégradation» des services publics, du pouvoir d'achat et de la qualité de vie

Parmi les priorités des candidats figurent la transition écologique, la santé mentale, l'amélioration des transports publics et une réduction des primes maladie. Samuel Bendahan propose de financer ces mesures par un recours modéré à l'endettement et des ajustements fiscaux ciblés

La gauche présente cinq candidats expérimentés, dont deux ministres en poste, pour un «équipage complémentaire». Actuellement, le Conseil d'Etat vaudois est dominé par une majorité de droite, avec trois PLR et une ex-centriste

ATS Agence télégraphique suisse

Socialistes et Vert-e-s vaudois lancent leur campagne pour l'élection au Conseil d'Etat en février et mars prochains. Avec une volonté: fixer «d'autres priorités» que l'actuelle majorité de droite pour «répondre concrètement» aux besoins de la population. Le mot «dégradation» est revenu plusieurs fois mardi à la Maison du Peuple à Lausanne, où les trois candidats socialistes (Jessica Jaccoud, Roger Nordmann, Samuel Bendahan) et les deux écologistes (Rebecca Joly, Vassilis Venizelos) ont dévoilé leur programme. Une «dégradation» (des services publics, du pouvoir d'achat, de la qualité de vie, etc) que cette alliance rose-verte souhaite enrayer.

Les deux ministres en poste, Vassilis Venizelos et Roger Nordmann, ont évoqué des dossiers qu'ils traitent déjà dans leur département. Le premier a ainsi appelé à «accélérer» la transition écologique en consentant à d'importants investissements. «L'environnement doit redevenir une priorité du prochain gouvernement», a-t-il affirmé. Roger Nordmann a, lui, insisté sur la nécessité de renforcer «la première ligne de santé» via les médecins généralistes, afin notamment de freiner la hausse des coûts. L'autonomie et la santé mentale des jeunes, de même que la prise en charge des seniors font aussi partie de ses priorités.

De son côté, Jessica Jaccoud s'est positionnée sur la problématique du logement. «La rénovation d'un immeuble ne doit pas servir à chasser les locataires et doubler les loyers», a-t-elle déclaré. La conseillère nationale a aussi estimé que le Canton devait en faire davantage pour lutter contre les violences domestiques. Une thématique aussi abordée par Vassilis Venizelos, lequel a appelé à un déploiement plus important du bracelet électronique.

Réduire les primes

Pour Rebecca Joly, c'est la vie des familles qui doit être améliorée, grâce par exemple à l'école à journée continue. «Quand les deux parents travaillent, c'est à la société de s'adapter, pas l'inverse», a-t-elle souligné. La députée s'est également exprimée sur les transports publics, appelant à renforcer l'offre régionale. Finalement, Samuel Bendahan a déploré des primes maladie «insupportables». Il a avancé l'idée de réduire ces primes de deux mensualités par adulte, comme le demande aussi une initiative du PS Suisse, en mettant davantage à contribution les hauts revenus. «Cet allègement massif profiterait à 90% de la population», a-t-il assuré.

Le conseiller national a aussi expliqué comment soutenir financièrement les différentes mesures voulues par ses colistiers. Il a défendu le recours à l'endettement pour financer les investissements, sachant que «l'emprunt ne coûte pratiquement rien actuellement». Il a également évoqué des mesures fiscales «indolores» pour la classe moyenne et les ménages modestes, comme un meilleur contrôle des riches contribuables ou une baisse des rabais fiscaux pour les gros actionnaires. Après une législature marquée par plusieurs baisses d'impôts, «la clef sera de financer les services publics et d'arrêter de les dégrader», a ajouté Roger Nordmann. Et dans cette optique, «les baisses fiscales ne doivent pas être un projet de société», a renchéri Vassilis Venizelos.

Un équipe complémentaire

La présidente du PS Vaud, Oriane Sarrasin, et le vice-président des Vert-e-s, Jean-Valentin de Saussure, ont aussi pris la parole devant la presse. Ils ont vanté «le programme ambitieux» de cinq candidatures «expérimentées et complémentaires», «un équipage qui saura ramener le Canton à bon port».

Pour mémoire, le Conseil d'Etat vaudois penche actuellement à droite avec trois PLR (Christelle Luisier, Isabelle Moret, Frédéric Borloz) et une ancienne Centriste (Valérie Dittli). Outre Vassilis Venizelos et Roger Nordmann, la gauche s'appuie sur la socialiste Nuria Gorrite, qui ne se représente pas.