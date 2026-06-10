A l'occasion du mois des fiertés, le club de course à pied Frontrunners propose des «Pride Runs» à Lausanne les 15, 22 et 26 juin. L'objectif est d'allier sport, échange et diversité.

A Lausanne, des courses en juin pour célébrer la «Pride» et la diversité

A Lausanne, des courses en juin pour célébrer la «Pride» et la diversité

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Courir sans être jugé et en célébrant la diversité? C'est ce que propose «Frontrunners Lausanne», le running club affilié à l'association vaudoise LGBTQ+ Voqueer. En marge de la Pride qui se déroulera à Lausanne les 26 et 27 juin, le groupe organise trois événements sportifs publics au bord du lac.

Ces «Pride Runs» (courses de la fierté) auront lieu les 15, 22 et 26 juin. Les personnes intéressées pourront se retrouver à 19h au stade de Coubertin, à Vidy. Les courses, gratuites, sont pensées sur des boucles de 5km. Et pas d'inquiétudes pour les novices: elles sont adaptées à tout niveau.

«Venir comme on est»

L'idée est simple: courir et échanger dans un cadre inclusif, tout en visibilisant la cause LGBTQ. «Nous voulons proposer un moment simple et ouvert à tout le monde, où l'on peut venir comme on est et rencontrer d'autres personnes dans un cadre bienveillant», indique Etienne Burnier, le fondateur de «Frontrunners Lausanne».

Le reste de l'année, le groupe de course organise chaque lundi des courses au bord du lac – été comme hiver. Il propose aussi des sessions encadrées par une entraîneuse professionnelle.