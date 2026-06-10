DE
FR

Au bord du lac
A Lausanne, des courses en juin pour célébrer la «Pride» et la diversité

A l'occasion du mois des fiertés, le club de course à pied Frontrunners propose des «Pride Runs» à Lausanne les 15, 22 et 26 juin. L'objectif est d'allier sport, échange et diversité.
Publié: 11:30 heures
|
Dernière mise à jour: 11:32 heures
1/2
Le running club affilié à Voqueer veut célébrer sport et inclusion. (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Courir sans être jugé et en célébrant la diversité? C'est ce que propose «Frontrunners Lausanne», le running club affilié à l'association vaudoise LGBTQ+ Voqueer. En marge de la Pride qui se déroulera à Lausanne les 26 et 27 juin, le groupe organise trois événements sportifs publics au bord du lac.

Ces «Pride Runs» (courses de la fierté) auront lieu les 15, 22 et 26 juin. Les personnes intéressées pourront se retrouver à 19h au stade de Coubertin, à Vidy. Les courses, gratuites, sont pensées sur des boucles de 5km. Et pas d'inquiétudes pour les novices: elles sont adaptées à tout niveau. 

«Venir comme on est»

L'idée est simple: courir et échanger dans un cadre inclusif, tout en visibilisant la cause LGBTQ. «Nous voulons proposer un moment simple et ouvert à tout le monde, où l'on peut venir comme on est et rencontrer d'autres personnes dans un cadre bienveillant», indique Etienne Burnier, le fondateur de «Frontrunners Lausanne». 

Le reste de l'année, le groupe de course organise chaque lundi des courses au bord du lac – été comme hiver. Il propose aussi des sessions encadrées par une entraîneuse professionnelle. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus