Cinq vaches en fuite bloquent l'A1 entre Genève et Lausanne

Jeudi soir, cinq vaches se sont aventurées sur l'autoroute A1 entre Genève et Lausanne, provoquant des bouchons et une fermeture temporaire. La police a retrouvé les animaux, heureusement sans incident majeur.

ATS Agence télégraphique suisse

Cinq vaches ont semé la zizanie jeudi soir sur l'autoroute A1 entre Genève et Lausanne, à la hauteur d'Aubonne et de Morges. Elles se sont échappées et se sont retrouvées sur la chaussée vers 19h00, aux heures de pointe. L'autoroute a dû être fermée plus d'une heure.

C'est peu dire que le trafic a été perturbé peu avant 19h00 sur la portion d'autoroute entre Rolle et Morges en direction de Lausanne. La police cantonale vaudoise a confirmé vendredi matin à Keystone-ATS une information insolite révélée par le média 20 minutes: cinq vaches ont fait intrusion sur l'autoroute à la hauteur de Rolle, pour en ressortir puis revenir sur la chaussée à la hauteur d'Aubonne et d'Allaman continuant ensuite leur escapade autoroutière en direction de Morges.

Fermeture de l'autoroute

Cette situation «fort heureusement rare» a provoqué d'importantes perturbations, des ralentissements puis des bouchons, et, au final, même la fermeture de l'autoroute durant 1h15 vers Morges, selon un porte-parole de la police. Tout est rentré dans l'ordre vers 21h15, a-t-il précisé.

Il n'y a eu aucun accident et donc aucun blessé, ni du côté des vaches ni du côté des automobilistes. La densité du trafic à ces heures, avec ses traditionnels ralentissements et bouchons, a permis d'éviter le pire, toujours selon la police cantonale. C'est dans le secteur de Morges que le propriétaire des vaches a pu venir en récupérer quatre. La cinquième a été retrouvée plus tard vers 23h00 hors de l'autoroute, est-il encore précisé. Les détails de l'évasion ne sont, à ce stade, pas encore exactement connus.