Un automobiliste de 74 ans a perdu la vie dimanche 19 avril à Oron-la-Ville (VD). Son véhicule est sorti de sa trajectoire, terminant sa route dans un ruisseau. Une enquête a été ouverte.

Un Suisse de 74 ans perd la vie dans un accident de la route à Oron-la-Ville (VD)

Un Suisse de 74 ans perd la vie dans un accident de la route à Oron-la-Ville (VD)

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Un accident de la circulation a coûté la vie à un automobiliste, dimanche 19 avril à Oron-la-Ville (VD), annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué. La victime, un Suisse de 74 ans domicilié dans la région, a perdu la maîtrise de son véhicule qui est sorti de sa trajectoire avant de terminer sa route dans un ruisseau. Le conducteur est décédé sur place. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public.

L'accident est survenu sur la route reliant Moudon (VD) à Promasens (FR). Le conducteur était sur le point d'entrer sur le pont situé au-dessus du ruisseau de la Longive lorsque, pour des raisons inconnues à ce stade, son véhicule est sorti de la chaussée, percutant au passage les barrières du pont. Le véhicule a dévalé la pente jusque dans le ruisseau et s'est arrêté sur le toit.

Les premiers soins n'ont pas suffi

Des témoins présents sur place, puis des intervenants, ont prodigué les premiers soins au conducteur, resté incarcéré dans son véhicule. En vain.

La route a été bouclée durant les opérations de sauvetage et pour garantir le bon déroulement du constat. L'accident a entraîné la mobilisation de sept patrouilles de gendarmerie, du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) de Châtel, d'une ambulance, d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et du personnel de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Le Ministère public a confié l'enquête aux spécialistes des unités de circulation de la gendarmerie du canton de Vaud.