DE
FR

Embardée mortelle dans un ruisseau
Un Suisse de 74 ans perd la vie dans un accident de la route à Oron-la-Ville (VD)

Un automobiliste de 74 ans a perdu la vie dimanche 19 avril à Oron-la-Ville (VD). Son véhicule est sorti de sa trajectoire, terminant sa route dans un ruisseau. Une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
L'accident est survenu sur la route reliant Moudon (VD) à Promasens (FR).
Photo: Google Street View
LEO_FACE (1).png
Leo VonlanthenJournaliste Blick

Un accident de la circulation a coûté la vie à un automobiliste, dimanche 19 avril à Oron-la-Ville (VD), annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué. La victime, un Suisse de 74 ans domicilié dans la région, a perdu la maîtrise de son véhicule qui est sorti de sa trajectoire avant de terminer sa route dans un ruisseau. Le conducteur est décédé sur place. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public.

L'accident est survenu sur la route reliant Moudon (VD) à Promasens (FR). Le conducteur était sur le point d'entrer sur le pont situé au-dessus du ruisseau de la Longive lorsque, pour des raisons inconnues à ce stade, son véhicule est sorti de la chaussée, percutant au passage les barrières du pont. Le véhicule a dévalé la pente jusque dans le ruisseau et s'est arrêté sur le toit.

Les premiers soins n'ont pas suffi

Des témoins présents sur place, puis des intervenants, ont prodigué les premiers soins au conducteur, resté incarcéré dans son véhicule. En vain.

A lire aussi
Une ado de 13 ans entre la vie et la mort après un accident de vélo
Drame en Argovie
Une ado de 13 ans entre la vie et la mort après un accident de vélo
Course-poursuite à Genève: leur cavale se termine dans un mur
Echapper à la police
Course-poursuite à Genève: leur cavale se termine dans un mur

La route a été bouclée durant les opérations de sauvetage et pour garantir le bon déroulement du constat. L'accident a entraîné la mobilisation de sept patrouilles de gendarmerie, du Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS) de Châtel, d'une ambulance, d'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et du personnel de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR).

Le Ministère public a confié l'enquête aux spécialistes des unités de circulation de la gendarmerie du canton de Vaud.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus