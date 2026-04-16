ATS Agence télégraphique suisse
Une fille de 13 ans se trouve dans un état critique après un accident de vélo, jeudi à Bad Zurzach (AG). Elle a été héliportée à l'hôpital.
L'accident s'est produit vers 12h15 dans la descente d'une route cantonale menant à Bad Zurzach en provenance de Tägerfelden (AG). L'adolescente qui ne portait pas de casque était accompagnée de deux autres cyclistes. Elle a chuté et est restée inanimée sur la chaussée. Une enquête a été ouverte, indique la police argovienne.
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