Une adolescente de 13 ans lutte pour sa vie après une grave chute à vélo jeudi à Bad Zurzach. Sans casque, elle a perdu le contrôle dans une descente et a été héliportée à l’hôpital.

Une ado de 13 ans entre la vie et la mort après un accident de vélo

Une ado de 13 ans entre la vie et la mort après un accident de vélo

ATS Agence télégraphique suisse

Une fille de 13 ans se trouve dans un état critique après un accident de vélo, jeudi à Bad Zurzach (AG). Elle a été héliportée à l'hôpital.

L'accident s'est produit vers 12h15 dans la descente d'une route cantonale menant à Bad Zurzach en provenance de Tägerfelden (AG). L'adolescente qui ne portait pas de casque était accompagnée de deux autres cyclistes. Elle a chuté et est restée inanimée sur la chaussée. Une enquête a été ouverte, indique la police argovienne.