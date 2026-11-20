Un septuagénaire est mort jeudi après avoir été blessé lors d’un cambriolage mardi soir à Muraz (VS). Les malfaiteurs, en fuite, ont volé de l’argent. Une enquête est en cours et la police recherche des témoins.

Un senior décède deux jours après un cambriolage en Valais

Un senior décède deux jours après un cambriolage en Valais

Les malfaiteurs sont en fuite

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 73 ans est décédé jeudi après avoir été agressé et cambriolé mardi dans sa maison de Muraz sur la commune de Collombey-Muraz (VS). Les premières investigations semblent toutefois écarter un lien direct entre les blessures infligées lors du brigandage et le décès de la victime, selon la police cantonale, qui lance un appel à témoins.

Le cambriolage a eu lieu mardi soir entre 22h00 et 23h30, précise-t-elle vendredi dans un communiqué. Au moins deux individus, qui n'ont pas encore été identifiés, se sont introduits par effraction dans une maison d'habitation à Muraz. Alors qu'ils fouillaient les lieux, les malfaiteurs ont agressé et blessé l'occupant avant de prendre la fuite dans une direction inconnue, en emportant de l'argent liquide, relate la police.

Le Ministère public a ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de ces faits, indique encore le communiqué.